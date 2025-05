Bill Gates: „Elon Musk zabíjí děti“

Bývalý nejbohatší muž světa a zakladatel Microsoftu Bill Gates neváhal použít mimořádně ostrá slova na adresu současného nejbohatšího muže planety Elona Muska. Ve dvou klíčových rozhovorech pro The New York Times Magazine a Financial Times Gates obvinil Muska, že se podílel na smrti tisíců dětí v nejchudších zemích světa – a to kvůli jeho roli ve správě USA během Trumpovy administrativy. Elon Musk, který aktuálně působí jako šéf tzv. Department of Government Efficiency v administrativě Donalda Trumpa, měl podle Gatese výrazně omezit financování USAID (United States Agency for International Development) – tedy klíčové agentury pro humanitární pomoc. Podle Gatese tím došlo ke zvrácení desítek let pokroku v boji proti nemocem jako spalničky, HIV či dětská obrna.

„Dal USAID do drtičky,“ prohlásil Gates doslova a odkazoval na únorový příspěvek Elona Muska na sociálních sítích, kde se těmito škrty chlubil. Ostrá slova od technologického veterána přicházejí jen pár dní poté, co oznámil, že Nadace Billa a Melindy Gatesových, která oslavila 25 let existence, plánuje do 20 let ukončit činnost a během této doby rozdělit dalších 200 miliard dolarů na charitu. Gates se zároveň pozastavil nad tím, zda Musk dodržuje svůj slib v rámci tzv. Giving Pledge – iniciativy, kterou spoluzaložil Gates a Warren Buffett, a jejímž cílem je, aby miliardáři odevzdali většinu svého majetku na dobročinné účely. Elon Musk se k tomuto závazku připojil už v roce 2012.

„Mohl by se stát skvělým filantropem,“ řekl Gates. „Jenže mezitím je nejbohatší muž světa spoluzodpovědný za smrt nejchudších dětí světa.“

Ve svém nejtvrdším vyjádření pro Financial Times Gates uvedl: „Obraz nejbohatšího muže, který zabíjí nejchudší děti světa, není nic, co bychom si chtěli pamatovat.“ Bílý dům prostřednictvím svého mluvčího Harrisona Fieldse Muska bránil a nepřímo kritizoval samotného Gatese. „Pan Musk dělá přesně to, co po něm voliči požadovali – efektivní, štíhlou vládu. Charita by nikdy neměla být výmluvou pro plýtvání,“ uvedl Fields.

Zatímco Elon Musk se stále více angažuje v politice a státní správě, Gates se naopak zaměřuje na završení své filantropické mise. Jejich spor tak není jen osobní, ale ilustruje i hluboký rozpor mezi dvěma vizemi toho, jak by měli miliardáři využívat své bohatství: jeden redukuje státní výdaje, druhý rozdává miliardy nejpotřebnějším.

Ať už se přikláníme k jakémukoliv názoru, jedno je jisté – spor Muska s Gatesem není pouze střetem dvou eg, ale i dvou světů.