Proč jsem u iPhonu již dva roky věrný krytu Peak Design

Jestli mám něco na své práci opravdu rád, pak je to možnost osahat si extrémní množství nejen nejrůznější elektroniky, ale i příslušenství k ní. Člověku se tak jednak dostanou do rukou kousky, ke kterým by se standardně nedostal třeba kvůli ceně, ale mnohdy i kousky, po kterých by sám o sobě nesáhl třeba jen proto, že zkrátka nevěřil marketingovým řečem, které se kolem nich točí. Přesně díky tomu jsem se v loňském roce poprvé dostal ke krytu Peak Design a zaujal mě natolik, že poté, co jsem jej používal v kombinaci s iPhonem 13 Pro Max, jej používám i nyní spolu s iPhonem 14 Pro. A v následujících řádcích se vám pokusím v krátkosti vysvětlit, co mě k tomu vede.

Nemá smysl si nalhávat, že na designu krytu nezáleží, protože všichni víme, že tomu tak opravdu není. Je to totiž právě kryt, který dotváří celkový dojem z telefonu a musím říci, že ten je alespoň v mých očích právě díky řešení Peak Design naprosto parádní. Výrobce používá konstrukci z odolného plastu v kombinaci s nylonovým pláštěm, který je navíc pogumovaný. To jinými slovy znamená, že máte co do činění s velmi odolným krytem, který však na pohled působí díky materiálu na povrchu velmi elegantním dojmem a zároveň je v ruce velice příjemný. Právě skvělý úchop je pak pro mě osobně naprosto klíčová vlastnost, jelikož telefon vezmu denně do ruky opravdu nesčetněkrát a proto logicky potřebuji, aby v ní seděl naprosto dokonale. Nicméně chápu, že design je věcí subjektivní a ten použitý zde se líbit každému nemusí.

Co se však líbit musí, je jak podpora MagSafe připojení příslušenství, tak hlavně nasazení speciálního magneticko-mechanického zámku SlimLink, což je ve své podstatě „jen“ otvor v krytu, do kterého se dá „zacvaknout“ Peak Design příslušenství osazené právě tímto upevňovacím řešením. Super je, že ač je toto řešení prostorově opravdu nenáročné a tloušťku krytu tedy příliš nezvětšuje, z hlediska pevnosti spojení krytu s příslušenstvím je prakticky nepřekonatelné. Nemusíte se tedy absolutně bát toho, že by vám SlimLink příslušenství odpadlo, jak se může stát třeba s MagSafe příslušenstvím, jelikož to fyzicky zkrátka není možné. Proč jsem z toho tak na větvi? To proto, že když připnu ke krytu třeba držák na stativ kvůli focení, cvaknu jej do držáku na řídítkách na kole či na univerzální držák upevnitelný třeba na trubku či strom, jsem si 100% jistý, že mi z něj telefon nespadne a nerozbije se, což není třeba zrovna u iPhonu 14 Pro začínajícím na na 33 490 Kč úplně špatná vyhlídka.

Kryt Peak Design přitom není jen o SlimLinku, ale taktéž o výše zmíněném MagSafe, který funguje jak jinak než perfektně. Magnet v krytu je alespoň dle mého testování o něco silnější než tomu je v případě originálních Apple krytů či magnetu přímo v iPhonu, díky čemuž tak na něm vše sedí jako přibité. Super je to zejména u MagSafe Wallet (kterou mimochodem Peak Design vyrábí taky), kterou používám dost často coby skrýš pro řidičák a občanku a kterou tedy logicky úplně ztratit nechci, ale třeba i u klasik typu nabíjecí MagSafe stojánek, na který telefon s krytem jednoduše cvaknu a nemusím se strachovat, že by kvůli slabým magnetům spadl.

Obecně musím říci, že doplňky, které Peak Design vyrábí, dávají smysl a to z jednoho prostého důvodu – je jich skutečně mnoho a díky tomu si tak vybere každý přesně to, co potřebuje. Vyzdvihnout přitom musím i to, že se u doplňků myslí mnohdy i na úplné detaily, které však jejich využitelnost výrazně zvýší. Za zmínku stojí třeba možnost navolit si odpor u nožek kapesního MagSafe tripodu či chytře řešené vytahování karet či bankovek z MagSafe peněženek. O všech doplňcích z dílny Peak Designu se pak rozhodně sluší říci, že snesou ty nejvyšší parametry z hlediska designu i zpracování. Zkrátka a dobře, když je chytíte do ruky, tak nějak pochopíte, že se vám hned tak nerozsypou, protože jsou vyrobeny z houževnatých materiálů. Třeba výše zmíněný MagSafe tripod nebo bezdrátová nabíječka jsou z hlediska zpracování naprosto dokonalé kousky, které chcete mít na stole už jen proto, jak vypadají.

Nebudu vám samozřejmě tvrdit, že mě můžete vidět jen s krytem Peak Design, protože tak tomu není. Čas od času potřebuji změnu a proto točím Peak Design s transparentním krytem PanzerGlass HardCase a aramidovým krytem Tactical. Peak Design je však právě kvůli své univerzálnosti v permanenci nejčastěji a vzhledem k tomu, že k němu mám již celou řadu příslušenství v tomto směru nehodlám nic měnit. Jedná se totiž o to (alespoň dle mého názoru) nejlepší, co lze s ohledem na kompatibilitu příslušenství na iPhone nasadit. A přesně proto se vám nebojím nejen kryt Peak Design, ale i doplňky k němu doporučit.

Sleva pro čtenáře

Protože jsem skutečně přesvědčen o tom, že vás bude Peak Design také bavit, podařilo se mi s naším partnerem Mobil Pohotovost domluvit příjemnou slevu na celý sortiment z dílny tohoto výrobce. Stačí, když při nákupu jakéhokoliv produktu Peak Design zadáte do pole pro slevový kód LsaPD15 a jeho cena rázem spadne o 15 %, což znamená až úsporu 420 Kč. Jen myslete na to, že jsem kód vyhandloval jen do pondělí, tak s nákupy moc neotálejte.

Kompletní nabídku Peak Design produktů na MP naleznete zde