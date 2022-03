Takto láká Apple na blížící se představení iPhonu SE 3 na Twitteru

První letošní Keynote klepe na dveře, což pro Apple znamená jediné – poprask kolem ní je třeba rozdmýchat co nejvíc je to jen možné. O to se nyní pokouší i na Twitteru skrze hashflagy, které se pro něj staly již jakousi tradicí.

Hashflag použil Apple vůbec poprvé předloni v září u Keynote, na kterém odhalil novou generaci iPadů Air a Apple Watch. O měsíc později pak totéž, byť s jinou grafikou, zopakoval při představení iPhonů 12 s HomePody mini a poté pak i u prvních Maců s procesory Apple Silicon. Speciálního hashflagu jsme se dočkali i u všech ostatních Keynotes od té doby a proto vůbec nepřekvapí, že ani tentokrát tento drobný, byť milý prvek nechybí.. Jak jej “zaktivovat”?

Odpověď na výše uvedenou otázku je velmi jednoduchá. Stačí totiž jen na Twitter tweetnout #AppleEvent. Jakmile tak učiníte, objeví se vedle hashtagu logo Applu zbarvené do několika barev počínaje modrou a konče žlutou, jako tomu je i u včera rozeslané pozvánky na tuto akci. Jedná se tedy o hezký prvek, kterým lze váš Twitter ozvláštnit a který na blížící se Apple Event dokáže upozornit více než dobře. V textu si jej totiž všimne zkrátka každý.

První letošní Apple Event je naplánovaný na úterý 8. března, konkrétně pak na 19:00 našeho času. Ačkoliv samozřejmě Apple se předstihem neprozradil, čeho všeho se na konferenci dočkáme, díky únikům z předešlých týdnů víme, že by to měl být zejména iPhone SE 3 s podporou 5G sítí, dále pak nový iPad Air a jeden či dva nové Macy s čipy Apple Silicon – konkrétně pak pravděpodobně nová základní verze 13″ stroje a upgradovaný Mac mini, který může dorazit buď taktéž jen s novým základním čipem, nebo jej Apple možná osadí loni představenými profesionálními řešeními ve formě čipů M1 Pro a M1 Max.