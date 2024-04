V iPhonech 18 se dočkáme 1,6nm čipů, o rok pozdeji dokonce 1,4nm

Společnost TSMC odhalila řadu nových technologií, kterými plánuje vylepšit jak výrobní procesy, tak i samotné čipy. Zásadní změnou je proces označovaný jako A16 (výroba 1,6nm procesem), což je nová technologie, která výrazně zvyšuje hustotu a výkon čipů a slibuje podstatné vylepšení pro čipy vyráběné od roku 2026. Technologie výroby pomocí 1,6 nm procesu zahranuje inovativní nanovrstvé tranzistory spolu s novým řešením zadního napájení procesorů.

TSMC přitom očekává, že se zvýší výkon procesorů pouze díky této technologii o 8-10 %, ovšem současně se o 15-20 % sníží spotřeba energie při stejném výkonu. Apple by mohl být jedním z prvních výrobců na světě, které čipy vyráběné touto technologií využijí a to ve svých iPhonech. Když společnost TSMC začala vyrábět čipy 3nm technologií, byl to právě Apple, který je uvedl na trh v podobě Apple A17 v iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Stejný postup lze tedy očekávat i u 1,6 nm čipů.

TSMC také dělá výrazný pokrok u výroby pomocí 2nm a 1,4nm čipů, z nichž právě 2nm čipy by se měly začít vyrábět v druhé polovině letošního roku v rámci zkušebního procesu a v příštím roce se bude jednat již o klasickou komerční výrobu. V roce 2025 by nás tak měly čekat procesory Apple A19 vyráběné pomocí 2nm procesu, v roce 2026 pomocí 1,6nm procesu a v roce 2027 se zřejmě dočkáme 1,2nm procesu. Každý jednotlivý výrobní proces překonává předchozí výrobní proces z hlediska hustoty tranzistorů, výkonu a účinnosti.