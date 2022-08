Čekání je u konce: Apple konečně optimalizoval Shazam pro čipy Apple Silicon

Přestože Macy s čipy Apple Silicon oslaví letos na podzim již dva roky na trhu, po které Apple usiluje o to, aby pro ně vývojáři optimalizovali své macOS aplikace dosud běžící na Intelu, paradoxně to jemu samotnému trvalo nezdravě dlouho. Teprve před pár hodinami totiž poslední aplikaci, která nebyla pro čipy Apple Silicon optimalizována, aktualizoval a tím de facto svůj přechod dokončil.

Řeč je konkrétně o aplikaci pro rozpoznávání hudby Shazam, kterou provozuje od roku 2018, kdy se mu stejnojmenná společnost podařila koupit. Poměrně zajímavé je však to, že zatímco na iPhonech se Shazamu věnuje relativně intenzivně, jelikož do něj pravidelně přináší různé upgrady, na Macích se mu do ničeho takového i přesto, že i zde je Shazam oblíbený, nechtělo. Skvělým důkazem je ostatně to, že nová aktualizace pro macOS verzi Shazamu, která v sobě přináší právě plnou podporu pro čipy M1 a M2, dorazila zhruba dva roky po posledním updatu.

Ačkoliv se může zdát, že je přizpůsobování aplikací typu Shazam pro Apple Silicon naprostá zbytečnost, pravdou je, že tímto krokem zajistí vývojáři uživatelům o poznání větší komfort, jelikož se aplikace obecně solidně zrychlí a to jak z hlediska její funkčnosti, tak třeba i samotného spouštění. Přizpůsobení má tedy rozhodně pozitivní dopad. Milovníci ikonek pak zcela určitě ocení, že update přináší po letech konečně i její tvarové sjednocení s ostatními v nových verzích macOS.