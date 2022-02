Již za necelý měsíc by si měl svou premiéru odbýt dlouho očekávaný iPhone SE 3. generace. Slovo „premiéra“ je však v jeho případě možná až přehnaně vznešené – vždyť informací o něm máme díky extrémnímu množství úniků tolik, že o něm již víme s trochou nadsázky snad vše, což může z blížícího se odhalení udělat solidní nudu. Pojďme si proto společně udělat přehled všeho, co víme a co i očekáváme od nového SE.

Ú Úvod 1 Stejný design jako u iPhonu SE 2 2 Podpora 5G 3 Čipset A15 Bionic 4 Cena na stejné či mírně nižší úrovni než u iPhonu SE 2 5 Absence MagSafe 6 Jen mírné vylepšení fotoaparátu 7 Nové barevné varianty 8 Stále jen 64GB v základu Další stránka Stránka 0 / 8