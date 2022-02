Apple spustil výrobu iPhonů SE 3 a iPadů Air 5

Příchod nové generace iPhonů SE a iPadů Air klepe na dveře čím dál hlasitěji. Vyplývá to alespoň z informací japonského portálu MacOtakara, dle kterých již kalifornský gigant dokonce odstartoval jejich hromadnou výrobu.

Jelikož se ani od iPhonů SE 3, ani od iPadů Air 5 neočekávají prakticky žádné designové změny a ani z hlediska “vnitřností” by se nemělo jednat o revoluční zařízení, nýbrž o evoluční kousky, obecně se neočekávají jakékoliv výrobní problémy, kvůli čemuž mohl Apple celý proces odstartovat relativně pozdě. Novinky by si totiž měly svou premiéru odbýt přesně za měsíc – tedy 8. března. Na pulty obchodů pak pravděpodobně zamíří ještě tentýž týden, maximálně pak ten následující, z čeho jasně vyplývá, že času na případné výrobní přešlapy má Apple extrémně málo.

Co se týče jakýchkoliv zajímavějších technických specifikací, v případě iPhonů SE 3 jsme se jejich poodhalení zdroji nedočkali. Co se však týče iPadů Air 5, zde se zdroje nechaly slyšet, že by měl hardwarově kopírovat iPad mini v čele s jeho 12MPx ultraširokoúhlou přední kamerou s podporou Center Stage či Quad-LED True Tone bleskem. Samozřejmostí je pak i podpora 5G sítí, které se začínají ve světě čím dál více rozrůstat a byla by tedy chyba, kdyby je Apple u svých produktů pozvolna nenasazoval.