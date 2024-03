Apple chystal pro Apple Car supervýkonný čip, z jeho specifikací vám spadne brada

Ve fanouškovském světě Applu se v posledních týdnech skloňuje Apple Car snad ve všech pádech. To proto, že měl kalifornský gigant jeho vývoj definitivně ukončit a obrovský tým lidí, kteří na něm pracovali, převelet na jiné projekty. Ukončení tohoto projektu ale jako by protrhlo pomyslnou informační hráz, díky čemuž se tak v poslední době dnes a denně setkáváme se zprávami, které vývoj Apple Car více či méně poodhalují. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu přitom vynesl před pár hodinami další zajímavou věc.

Gurman tvrdí konkrétně to, že Apple chystal pro Apple Car čip ekvivalentní čtyřem čipům M2 Ultra. Jen pro představu, tento čip je v současnosti tím vůbec nejvýkonnějším, co Apple koncovým zákazníkům nabízí. Skládá se ze 134 miliard tranzistorů, 24jádrového CPU, až 76jádrového GPU a 32jádrového Neural Enginu. Nasazen je v současné generace Maců Studio a Pro.

Čip v Apple Car měl tedy teoreticky disponovat 96jádrovým CPU, až 304jádrovým GPU, 128jádrovým Neural Enginem a 536 miliardami tranzistorů. Jednalo by se tedy o naprosto neskutečné monstrum s výkonem superpočítače. O to zajímavější je, že měl být tento čip takřka dokončen a tedy není úplně vyloučeno, že se jej Apple rozhodne využít jinak. Přeci jen, když už takto neuvěřitelně výkonné srdce má, byla by škoda jej nechat ležet někde v šuplíku.

Pokud se pak ptáte na to, proč Apple usiloval o vytvoření takto brutálně výkonného čipu do auta, odpověď je jednoduchá. Jeho samořídící systém měl být podle dostupných informací velmi sofistikovaný, což by však s sebou ve výsledku přinášelo i velké nároky na výkon kvůli zpracovávání dat ze senzorů a kamer v reálném čase a následné vyhodnocování těchto dat pro případnou změnu jízdy.

V autě by navíc Apple ve výsledku ani nebyl příliš omezen prostorem, díky čemuž by tak mohl pro takto výkonný čip navrhnout pokročilé chlazení pro udržení jeho maximálního výkonu po co nejdelší dobu. Bohužel, jak by vše fungovalo ve voze se však nikdy nedozvíme, jelikož byl vývoj Apple Car nedávno zcela ukončen.