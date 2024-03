Žádný sporťák! Apple Car měl vypadat jako dodávka z budoucnosti

Jedním z hlavních témat diskuzí posledních týdnů ve fanouškovském světě Applu je bezesporu Apple Car a jeho zrušení. Právě to totiž ve výsledku zapříčinilo, že se na světlo světa vyrojila řada poměrně zajímavých informací, které celý odpískaný projekt částečně poodhalují. Se zajímavými zprávami přišel před pár hodinami i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, který měl mluvit se zdrojem, jenž se na vývoji Apple Car přímo podílel a měl možnost si vyzkoušet například jeho interiér.

Zdroj Gurmana hned na úvod ujasnil, že přestože mnohé koncepty vykresovaly Apple Car vyloženě jako sporťák, pravda byla zcela opačná. Od prvopočátku byl totiž vyvíjen coby dodávka, která měla cestujícím poskytnout při cestování maximální možný komfort. Například sedadla tak zdroj Gurmana přirovnával k těm, které se používají v soukromých tryskáčích s tím, že měla být extrémně pohodlná, skvěle polohovatelná a různorodě přizpůsobitelná i v rámci prostoru tak, aby si mohli uživatelé interiér přizpůsobit přesně tak, jak potřebovali.

Design vozu měl kolem roku 2020 připomínat Canoo Lifestyle Vehicle, tedy futuristický koncept dodávky se zaoblenou přední i zadní stranou, celoskleněnou střechou a tak podobně. Apple v té době ještě usiloval o plně autonomní řízení, díky čemuž tak nemusel řešit ve voze volant ani jiné ovládací prvky, ale jen sezení pro cestující. I díky tomu si tak mohl dovolit vytvořit koncept vozu, který byl na obou stranách stejný a tedy člověk ve výsledku při pohledu zvenčí nepoznal, jakým směrem se vůz vlastně vydá.

Ještě před rokem 2020 pak měl koncept Apple Car, tehdy ještě z hlavy Jonyho Iva, připomínat Volkswagen ID Buzz, který však v té době ještě vůbec nebyl představen, natož uveden. Poměrně úsměvné je pak to, že i úplně první myšlenka ohledně Apple Car měla připomínat Volkswagen, konkrétně pak jeho mikrobus z 50. let minulého století, avšak samozřejmě v podstatně modernějším hávu. Designový jazyk této automobilky se tedy Applu zjevně zamlouval, byť samozřejmě řada prvků by se od těch, které nakonec použil VW, lišila.

Drsné vystřízlivění Applu ohledně Apple Car pak mělo přijít ve chvíli, kdy si naplno uvědomil, že plně autonomní vůz bez jakýchkoliv ovládacích prvků je v současnosti i blízké budoucnosti naprostým sci-fi a že pokud chce ve vývoji vozu pokračovat, bude muset nasadit klasické ovládací prvky typu volant a tak podobně. Právě tato věc ve výsledku znamenala výrazný otřes dosavadní vize Applu, která kvůli tomu dost možná dostala natolik závažné trhliny, až se jí nyní Apple rozhodl poslat definitivně ke dnu coby neudržitelný a nedokončitelný projekt.