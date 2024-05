Kolik byste vydělali, kdybyste před 20 lety investovali 10 000 dolarů do Applu, Nvidia a dalších

V posledních letech slýcháme o důležitosti investování mimo jiné i s nejasnou budoucností důchodů v České republice čím dál častěji. Háček je však v tom, že ne každý je schopen si jen z těchto leckdy abstraktních rad a frází udělat představu o tom, co vlastně může investice – ať už dlouhodobá opakovaná či jednorázová – vlastně „na konci dnes“ přinést. Odpověď na tuto otázku se částečně rozhodl přinést novinář Jon Erlichman, který se v Bloombergu věnuje zejména tématu financí. Jon se konkrétně zaměřil na to, jak by se za posledních 20 let zhodnotilo 10 000 dolarů vložených do známých světových společností.

Kurz koruny vůči dolaru se pak samozřejmě neustále pohybuje a proto zde záměrně neuvádíme přepočet. Jen pro představu, zatímco před rokem touto dobou (konkrétně 3. 5. 2023) byste dostali za jeden dolar dle ČNB 21,23 Kč, v době psaní tohoto článku (29. 4. 2024) byste za tentýž dolar dostali 23,47 Kč. A v objemech peněz, o kterých se níže bavíme, by tedy i tyto více než dvě koruny na jednom dolaru udělali opravdu citelný rozdíl. Proto doporučujeme při čtení tohoto článku vlastní přepočet dle aktuálního kurzu pro lepší představu jak o investované částce, tak o jejím zhodnocení.

Nvidia : 4 794 262 $

: 4 794 262 $ Apple : 3 602 127 $

: 3 602 127 $ Booking.com : 1 454 390 $

: 1 454 390 $ Netflix : 1 420 835 $

: 1 420 835 $ Salesforce : 997 418 $

: 997 418 $ Google : 811 085 $

: 811 085 $ Amazon : 764 255 $

: 764 255 $ Domino’s Pizza : 356 479 $

: 356 479 $ Adobe : 222 018 $

: 222 018 $ Microsoft : 152 981 $

: 152 981 $ Nike : 99 598 $

: 99 598 $ McDonald’s : 98 910 $

: 98 910 $ Starbucks: 90 420 $

Jak můžete vidět, největším „střelcem“ je Nvidia, která se zejména v poslední době stává lídrem v oblasti AI. Nepřekvapí ale třeba ani Apple, který za posledních 20 let značně vyrostl. Naopak takový Microsoft by vám sice také pomohl zbohatnout, avšak tak strmý růst jako Apple za poslední roky rozhodně nezaznamenal. Velmi zajímavý je pak pohled na „novodobé“ firmy typu Booking.com či Netflix, které přišly na trh s něčím docela novým a neokoukaným, za což sklízí v posledních letech spoustu ovoce.