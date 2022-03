3 teorie, co může skrývat pozvánka na první letošní Apple Keynote

Před pár hodinami Apple po relativně dlouhém čekání konečně rozeslal všem médiím a vybraným jedincům pozvánku na vůbec první letošní Apple Keynote. Tato jablečná konference se uskuteční již za pár dní, konkrétně 8. března 2022, a to klasicky od 19:00 našeho času. I tato konference bude stále probíhat pouze online, bez fyzické účasti médií. Co se pozvánky týče, tak prakticky každý rok nám ní Apple tak nějak lehounce prozradil, na co se můžeme těšit. Co může skrývat pozvánka na tuto konkrétní Apple Keynote?

Příchod realityOS

Společně s rozesláním pozvánek na Apple Keynote jablečná společnost vždy zpřístupňuje také speciální AR objekt, který toho často dokáže mnoho prozradit. Letošní Apple logo na pozvánce pulzuje několika barvami, každopádně pokud se dobře nasměrujete, tak si můžete všimnout jakéhosi „tunelu“, který vytváří 3D efekt. To by mohlo znamenat příchod operačního systému realityOS, který by se měl stát součástí speciálních AR brýlí od Applu. Pokud si navíc Apple logo v AR přiblížíte, tak si můžete představit jakýsi „portál“ do jné dimenze. Nasvědčuje tomu i fakt, že letos vůbec poprvé Apple u AR objektu využil příponu .reality.

Vtahující výkon nového Macu

Logo Applu v rámci AR objektu pulzuje a snaží se vás určitým způsobem vtáhnout dovnitř. To by mohlo odkazovat na doslova vtahující a extrémní výkon nového Apple produktu. Nejspíše by se mělo jednat o Mac mini, který až doposud disponoval pouze čipem M1, který sice vystačí obyčejným uživatelům, těm profesionálním však nikoliv. Představení by se tak teoreticky mohl dočkat extrémně výkonný Mac mini, který vás svým výkonem vtáhne.

Apple se barev v poslední době nebojí

Pokud byste se podívali na produkty Applu před pár lety, tak byste si u nich mohli vybrat prakticky jen z několik barev – hlavně tedy z vesmírně šedé, stříbrné a případně zlaté. To se ale v posledních letech mění, jelikož například u iPhonů 13 máme na výběr z celkově pěti pestrých barev, 24″ iMac s čipem M1 je pak možné zakoupit dokonce v sedmi různých barvách. Dalo by se tedy očekávat, že se dočkáme představení nového produktu, u kterého si budeme moci vybrat v mnoha barev. Jednat by se mohlo především o očekávaný iPhone SE třetí generace, popřípadě o iPad Air páté generace.

A co vidíte vy?

Každý z nás může v pozvánkách a AR objektech od Applu vidět něco jiného. Občas toho pozvánky a objekty dokáží prozradit opravdu mnoho, jindy jsou ale relativně strohé a nic konkrétního nám neřeknou. V redakci nám přijde, že pozvánka na březnový Apple Event patří do druhé zmíněné skupiny pozvánek – samozřejmě je ale možné, že se mýlíme. Proto nám určitě dejte do komentářů vědět, co v této pozvánce či AR objektu vidíte vy!