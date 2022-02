Gurman: Nové Macy s Apple Silicon v březnu určitě dorazí, další pak možná už v květnu

Příchod dalších Maců s procesory Apple Silicon se nezadržitelně blíží. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které mu o víkendu potvrdily, že na první letošní Keynote plánované na březen svět skutečně spatří pár nových modelů. A zdá se, že další budou následovat velmi brzy.

Gurmanovy zdroje konkrétně prozradily, že na 8. březen, kdy má proběhnout první letošní Keynote, má Apple v plánu odhalení nové generace 13” MacBooku pro a Macu mini. V obou případech se má jednat o upgrade modelů M1 z roku 2020, kdy u těchto strojů Apple “jen” vymění čip za o něco výkonnější M2. Další Macy by pak měly podle nich dorazit možná už v květnu, maximálně pak v červnu s tím, že by se mělo jednat o výkonnější Mac mini, iMac Pro a Mac Pro, přičemž poslední zmíněný by pak měl být uveden až ke konci roku. Jeho odhalení kolem WWDC má Apple v plánu docílit konkrétně toho, aby měli vývojáři dostatek času na uzpůsobení svých softwaru brutálnímu výkonu stroje. K dispozici mají totiž být 20 a 40jádrové CPU spolu se 128jádrovými GPU.

Kromě výše zmíněných strojů má Apple v plánu letos představit i upgradovaný MacBook Air či 24” iMac. Oba tyto stroje by nicméně měly dorazit “až” ke konci letoška, jelikož se jedná o cenově dostupná zařízení, která mají potenciál nakopnout předvánoční prodejní šílenství. Termíny představení ale budou samozřejmě záviset taktéž na schopnostech dodavatelského řetězce stroje vyrábět. Komplikace s výrobou způsobené pandemií koronaviru totiž svět bohužel stále neopouští.

