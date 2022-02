Design nového základního MacBooku Pro bude dle uznávaného leakera zklamáním

S informacemi ohledně nové generace základního 13” MacBooku Pro je to s trochou nadsázky jako na horské dráze. Ačkoliv je tomu jen pár týdnů, co přední zdroje v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu informovaly o tom, že se u něj Apple kromě čipu M2 chystá nasadit i nový design vycházející ze 14” a 16” modelů, dnešní zprávy tyto informace vyvrací. Brát je na lehkou váhu přitom nemá smysl – pochází totiž od zdroje, který přišel minulý rok jako první s tím, že MacBooky Pro dostanou výřez v displeji.

Zdroje leakera, který zabodoval loni na podzim s MacBooky Pro, tvrdí konkrétně to, že si Apple s designem nového základního modelu příliš hlavu neláme a hodlá jej zachovat zcela stejný jako doposud. To jinými slovy znamená, že i nadále můžeme počítat s relativně širokými rámečky kolem displeje nebo třeba Touch Barem spolu s klávesnicí bez černé výplně míst mezi klávesami. De facto jediným rozdílem mezi letošní verzí základního MacBooku Pro a strojem z podzimu 2020 tak bude čip M2, který má nicméně disponovat stejným počtem CPU jader jako M1 a jen nepatrně vyšším počtem GPU jader. Ve výsledku se tak nebude jednat o žádné terno a je spíš s podivem, že Apple něco podobného do své nabídky vůbec pustí.

Co se týče představení nové základní verze MacBooku Pro, k tomu má podle zdrojů dojít už za méně než měsíc na první letošní Apple Keynote. Ta má kromě nového Macu přinést například i iPhone SE 3. generace s podporou 5G sítí nebo třeba nový iPad Air. V souvislosti s touto plánovanou akcí nicméně připadá v úvahu ještě dalších několik novinek v čele s výkonnějším Macem mini či novými barvami HomePodu mini. Vše však ukáže až čas.