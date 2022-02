Ross Young: Nový iMac Pro dorazí v červnu

Ani jaro, ani podzim. Tak přesně takto lze s trochou nadsázky popsat plánovaný termín představení nástupce 27” iMacu s procesorem Intel, kterého má Apple podle nových informací velmi přesného analytika a displejového experta v jedné osobě Rosse Younga představit v červnu.

Nový iMac má dle Younga sice nést označení Pro, avšak ve své podstatě má jít “jen” o nástupce výše zmíněného 27” standardního modelu. Označení “Pro” u něj chce Apple použít kvůli tomu, že se u něj počítá s nasazením procesorů Apple M1 Pro a M1 Max, které jsou právě pro profesionální využití určeny. Krom toho u stroje počítá i s nasazením mini LED displeje, kterým v současnosti disponují 14” a 16” MacBooky Pro spolu se 12,9” iPady Pro. Díky němu se tak u něj dočkáme prvotřídních zobrazovacích schopností, kterými právě nynější 27” model strčí do kapsy.

Ačkoliv Young přímo neřekl, že červnové představení proběhne na WWDC, vzhledem k tomu, že se jedná o suverénně nejlogičtější krok ze strany Applu, bylo by velkým překvapením, kdyby se tak nestalo. Snad se tedy do té doby neobjeví žádné komplikace, které by zapříčinily jakýkoliv odsun na později, jelikož se na nástupce největšího iMacu současnosti čeká již skutečně dlouho a každý den navíc je pro mnohé jablíčkáře svým způsobem utrpením.