Nový iPhone SE má být hitem mezi androiďáky, stačit mu pro to bude jediná věc

Apple by se měl připravit na velký příliv androiďáků. Tvrdí to alespoň analytická společnost J.P. Morgan, dle které bude tento příliv zapříčiněn vydáním nové generace iPhonu SE na začátku příštího roku. A to de facto jen díky jedné věci.

Přestože má nová generace iPhonu SE vypadat stejně, nebo minimálně velmi podobně jako nynější verze SE, Apple jí osadí výkonnějším čipsetem a hlavně 5G modemem, čímž z ní učiní jeden z nejdostupnějších 5G telefonů na trhu. A právě 5G má přimět dle analytiků miliony dosavadních uživatelů levných androidích telefonů k přechodu, jelikož právě na Androidu zatím příliš levných 5G smartphonů k dispozici není. Applu má navíc hrát do karet fakt, že uživatelé levnějších Androidů nejsou této platformě až tak oddaní, což se má podepsat právě na množství přecházejících na iPhone.

Obrovský zájem androiďáků o iPhonu SE s 5G připojením bude pro Apple dle analytiků sice na jednu stranu požehnáním, na druhou však obří výzvou, která se mu nemusí povést splnit. Stejně jako letos, i příští rok bude totiž extrémně záležet na výkonu jeho dodavatelského řetězce. Pokud ten nebude mít s výrobou iPhonů SE problém, může být tento model s trochou štěstí nejprodávanějším iPhonem příštího roku. Budou-li jej však provázet stejní problémy jako nyní iPhony 13, dostanou výrobci Androidů do rukou drahocenný čas, který budou moci využít k vývoji a výrobě vlastních levných 5G smartphonů a tím tak odliv androiďáků zastavit. Jak na tom dodavatelský řetězec bude je ale v současnosti nemožné odhadovat.

