Apple oficiálně oznámil, kdy představí iPhone SE 3, iPad Air 5 a další novinky

To, co prakticky nikdo neočekával, se před malou chvílí stalo realitou. Řeč je konkrétně o oznámení první letošní konference Applu, která by měla přinést odhalení iPhonu SE 3, iPadu Air 5, nového 13″ MacBooku Pro s M2 či nové generace Macu mini. Akce se uskuteční konkrétně 8. března od 19 hodin našeho času a to klasicky z prostor Apple Parku. Event bude stejně jako několik předešlých předtočený.

Jak již bylo zmíněno výše, dnešní rozeslání pozvánek je extrémně překvapivé a to hned z několika důvodů. Tím nejhlavnějším je bezesporu současná situace ve světě, která není v žádném případě přívětivá pro jakékoliv „radostné“ akce typu odhalení, tedy de facto zrodu nového hardwaru. Dalším důvodem je pak fakt, že pozvánky na Keynote rozesílal Apple vždy zpravidla 7 dní předem a byť v minulosti jednou pozvánku jen šest dní před Keynote poslal, byl tento krok vnímán z jeho strany spíš jako chyba než záměr.

Co se týče hardwarů, které by se měly na Keynote představit, počítá se s výše zmíněným iPhonem SE 3 s podporou 5G, iPadem Air 5 taktéž s podporou 5G, designově stejným 13″ MacBookem Pro osazeným novým základním čipem rodiny Apple Silicon ve formě Apple M2 a možná i Macem mini. Ten by mohl do vínku dostat jak M2, tak M1 Pro či M1 Max, jelikož se spekuluje jak o aktualizaci základního modelu, tak i o aktualizaci modelu high-endového.