Apple už pracuje na novém čipu H3 i další generaci AirPods!

Je tomu sice teprve pár týdnů, co Apple světu představil novou generaci AirPods Pro 3, ale už se začíná šuškat o jejich nástupci, potažmo o nových AirPods celkově. Podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž cupertinská společnost už nyní vyvíjí nový čip H3, který má přinést nižší zpoždění zvuku a vyšší kvalitu přenosu. A ten samozřejmě nezamíří jinam než do AirPods.
Zajímavé přitom je, že aktuální AirPods Pro 3 stále využívají čip H2 z roku 2022, což bylo pro mnohé zklamání. Většina vylepšení nové generace tak přichází hlavně v podobě větší výdrže baterie, lepších měničů či nových pěnových nástavců, zatímco samotný čipset zůstal beze změny. Apple nicméně s vývojem svého vlastního audioprocesoru rozhodně nekončí a už teď připravuje další evoluční skok.
Podle Gurmana se H3 čip objeví nejdříve u příští verze AirPods Pro, které by měly být vybavené infračervenými kamerami. Ty mají pomáhat při sledování pohybu hlavy, vylepšené prostorové orientaci zvuku nebo integraci s Vision Pro. A právě zde by mohl nový čip sehrát klíčovou roli, jelikož IR senzory budou potřebovat výrazně vyšší výpočetní výkon i přesnější zpracování dat v reálném čase.
Vedle toho Apple chystá také novou generaci základních AirPods coby nástupce loňských modelů AirPods 4 a AirPods 4 s aktivním potlačením hluku. Obě varianty by se měly dočkat menšího upgradu, i když podle Gurmana nepůjde o nic revolučního. Nepočítá se například s nasazením snímače srdečního tepu z AirPods Pro 3. Do budoucna však Apple plánuje přidat do sluchátek další zdravotní senzory, mezi nimi i měření teploty těla, byť je možné, že je bude nabízet jen v Pro verzi jako tomu je nyní u snímače tepu.
O tom, kdy přesně se AirPods 5 dostanou na trh, zatím není jasno. Stát by se tak nicméně mohlo hypoteticky už příští rok na podzim, jelikož v posledních letech jsme si zvykli, že jak základní model, tak Pro model představuje Apple ob rok. Ať tak či tak, minimálně podle nových informací se zdá, že Apple ani v segmentu sluchátek rozhodně nechce zahálet. A jestli se vývoj H3 potvrdí, můžeme se těšit na další posun ve zvukové kvalitě i rychlosti přenosu, což jsou dvě klíčové oblasti, kde Apple díky vlastnímu čipu může držet náskok před konkurencí.