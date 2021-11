Na iPhoneMarket.cz pořídíte iPhone až o několik tisíc levněji

Komerční sdělení: iPhony jsou celosvětově vnímány jako prestižní telefony, které si navíc solidně drží svou hodnotu. Není se vlastně ani čemu divit. Jablečné telefony totiž nabízejí prvotřídní výkon, nadčasový design a dlouholetou podporu systému, díky čemuž skvěle fungují i dlouhé roky po svém představení. Jedinou překážkou v pořízení může být vyšší cena – tedy pouze do chvíle, dokud neobjevíte nabídku renomovaného obchodu iPhoneMarket.cz!

Levný iPhone už dávno není sci-fi

Skvělým způsobem, jak ušetřit na nákupu iPhonu až několik tisíc korun, je pořízení takzvaně rozbaleného či použitého kusu. V takovém případě se prakticky nabízejí dvě možnosti. První variantou je, že budete soustavně prohledávat inzertní fóra a telefon odkoupíte od jeho původního majitele. Tato cesta s sebou ale přináší řadu rizik, kdy o kupovaném zařízení prakticky nic nevíte a nikdo vám nemůže zaručit jeho stav. Podstatně lepším způsobem je, když rovnou vsadíte na léta prověřenou společnost, která se prodejem takovýchto kousků zabývá. A přesně tohle je segment, ve kterém iPhoneMarket.cz dokáže přímo zazářit.

Zdroj: smartmockups

Tento oblíbený obchod se již delší dobu specializuje na prodej (nejen) rozbalených a použitých iPhonů, u kterých garantuje jejich 100% funkčnost. Každý telefon totiž před vstupem do prodeje prochází rozsáhlým, a především důkladným testováním, díky čemuž se nemůže stát, že by se v nabídce objevil nefunkční iPhone. Za kvalitou navíc ještě stojí 12měsíční záruka i na použité zboží, což vám žádný prodejce na inzertních fórech zkrátka nenabídne. Co je však nejdůležitější, jsou bezkonkurenčně nejnižší ceny na českém trhu. Například loňský iPhone 12 mini 64GB nyní pořídíte za pouhých 13 999 Kč!

Kvalita, kterou potvrzují samotní zákazníci

O kvalitách iPhoneMarket.cz hovoří především sami zákazníci prostřednictvím svých recenzí. Na nejznámějším srovnávacím portálu Heureka obchod získal 4,9 hvězdiček z 5, přičemž za posledních 90 dní jej doporučuje 100 % zákazníků! Lidé si pochvalují především kvalitu samotných iPhonů a rozsáhlou nabídku služeb. V případě nespokojenosti lze telefon do 14 dní vrátit bez udání důvodů, případně jej do 30 dní vyměnit za jiný model. Samozřejmě ani nechybí zaštítění pozáručního servisu a s jistotou potěší i rozsáhlá nabídka příslušenství.

Zdroj: heureka

Pravidelné slevové akce

Aby toho nebylo málo, tak iPhoneMarket.cz nabízí pravidelné slevové akce. Konkrétně se jedná o takzvaný Trhák dne a Trhák týdne, kdy dojde k výraznému zlevnění některého z nabízených iPhonů, které jsou za akční cenu k dostání pouze po dobu daného dne nebo týdne. Cena se tak dostává ještě podstatně níže.

Nabídka telefonů

Jak už jsme lehce nakousli výše, prodávané iPhony jsou rozřazeny do několika kategorií – nerozbalené (nové), rozbalené, zánovní a použité. V případě rozbalených telefonů se jedná o zcela nové kousky, které byly akorát vybaleny z původní fólie, díky čemuž je jejich cenovka nastavena až o několik tisíc níže. Co se pak týče kategorie použitých zařízení, tak v té jsou jablečné telefony ještě nadále rozřazeny do třech dalších podkategorií – A+, A a B+ – které pojednávají o jejich vizuálním stavu. Vždy se však jedná o plně funkční telefony s nanejvýš drobnými známkami používání. Konkrétní informace o stavu produktů naleznete zde.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Prodejna a další možnosti

Zároveň rozhodně nesmíme zapomenout zmínit kamennou prodejnu, nacházející se ve Vyškově u Brna, která funguje i jako servis. Zde si můžete přímo na místě prohlédnout a vyzkoušet všechny nabízené telefony, nebo se s proškoleným personálem poradit o co možná nejvhodnějším modelu přímo pro vás. Potěšit také dokáže možnost výkupu vašeho dosavadního telefonu či nákup na protiúčet. Všechny prodávané iPhony jsou navíc zabaleny v unikátní krabičce, díky čemuž se může jednat i o vhodný dárek na Vánoce.

Zkrátka si nepřijdou ani Slováci, pro které je k dispozici e-shop iPhoneMarket.sk.