Máme v redakci iPhone 16 Pro! Pojďte si jej s námi rozbalit

Ode dnešní 8. hodiny ranní se v České republice začal prodávat nový iPhone 16 spolu s dalšími Apple novinkami představenými minulé pondělí. Nám samozřejmě pár vzorků na testování do redakce hned ráno také dorazilo a my se tak už nemůžeme dočkat toho, až si je s vámi rozbalíme a začneme je testovat. Pojďme tedy na to!

Jak můžete sami vidět, krabička vypadá přesně tak, jak před pár dny uniklo na internet. Můžete na ní vidět displej iPhonu 16 Pro s novou tapetou a zlehka i titanové rámečky telefonu. Nám do redakce dorazila zatím nová exkluzivní barva pro tuto řadu – tedy pouštní titan. K dispozici bychom měli mít nicméně později i tmavou variantu či přírodní titan, takže budeme moci udělat rozsáhlejší srovnání odstínů. Balení jako takové pak samozřejmě nepřekvapí zhola ničím – kromě iPhonu v něm naleznete ještě nabíjecí USB-C/USB-C opletený kabel či jehlu na SIM a šanon s manuály. Můžeme rovněž potvrdit to, že chybí samolepky.

