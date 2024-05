Máme v redakci nový iPad Air M2! Pojďte si jej s námi rozbalit

Včera byly uvedeny do prodeje iPady, které Apple v minulém týdnu představil. Tato zařízení pochopitelně musíme vyzkoušet i my. Kdo hledá technologické novinky, zřejmě se bude zajímat o iPad Pro, který je skutečně zajímavý a cílí na ty nejnáročnější uživatele. Ovšem iPad Air je trošku jiná písnička. Jde o jakousi evoluci, kterou jsme u tohoto modelu čekali. Srdcem stroje je čip M2, který rozhodně pár let poslouží a umožní vám na iPadu Air dělat i náročnější úkony. A protože nám novinka do redakce již dorazila, pojďme si ji společně rozbalit. Vždyť minimálně velmi malá tloušťka krabičky naznačuje, že nás uvnitř čeká opravdu zajímavý kus technologie.

Nové iPady Air lze zakoupit zde