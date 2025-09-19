Zavřít reklamu

Máme v redakci nové Apple Watch 11, rozbalte je spolu s námi

Apple Watch
Jiří Filip
Jako poslední si společně rozbalíme novou generaci Apple Watch, která je zcela objektivně řečeno i tím nejméně zajímavým produktem, jehož testování nás čeká v nadcházejících týdnech. Tak trochu nudné však nejsou jen hodinky jako takové, ale taktéž balení, u kterého Apple opět vsází na svou starou dobrou klasiku ve formě rozdělení balení na dvě části, kdy v jedné naleznete samotné tělo, ve druhé pak řemínek. Obě části jsou pak spojeny pomocí vnějšího „obalového“ papíru. Jak vše vypadá se můžete podívat níže. 

Apple Watch 11 lze zakoupit zde

Apple Watch Series 11 LsA1 Apple-Watch-Series-11-LsA1
Apple Watch Series 11 LsA2 Apple-Watch-Series-11-LsA2
Apple Watch Series 11 LsA3 Apple-Watch-Series-11-LsA3
Apple Watch Series 11 LsA4 Apple-Watch-Series-11-LsA4
Apple Watch Series 11 LsA5 Apple-Watch-Series-11-LsA5
Apple Watch Series 11 LsA6 Apple-Watch-Series-11-LsA6
Apple Watch Series 11 LsA7 Apple-Watch-Series-11-LsA7
Apple Watch Series 11 LsA8 Apple-Watch-Series-11-LsA8
Apple Watch Series 11 LsA9 Apple-Watch-Series-11-LsA9
Apple Watch Series 11 LsA10 Apple-Watch-Series-11-LsA10
Apple Watch Series 11 LsA11 Apple-Watch-Series-11-LsA11
Apple Watch Series 11 LsA12 Apple-Watch-Series-11-LsA12
Apple Watch Series 11 LsA13 Apple-Watch-Series-11-LsA13
Apple Watch Series 11 LsA14 Apple-Watch-Series-11-LsA14
Apple Watch Series 11 LsA16 Apple-Watch-Series-11-LsA16
Apple Watch Series 11 LsA15 Apple-Watch-Series-11-LsA15
Apple Watch Series 11 LsA17 Apple-Watch-Series-11-LsA17
Apple Watch Series 11 LsA18 Apple-Watch-Series-11-LsA18
Apple Watch Series 11 LsA19 Apple-Watch-Series-11-LsA19
Apple Watch Series 11 LsA20 Apple-Watch-Series-11-LsA20
Apple Watch Series 11 LsA21 Apple-Watch-Series-11-LsA21
Apple Watch Series 11 LsA22 Apple-Watch-Series-11-LsA22
Apple Watch Series 11 LsA23 Apple-Watch-Series-11-LsA23
Apple Watch Series 11 LsA24 Apple-Watch-Series-11-LsA24
Apple Watch Series 11 LsA25 Apple-Watch-Series-11-LsA25
Apple Watch Series 11 LsA26 Apple-Watch-Series-11-LsA26
Apple Watch Series 11 LsA27 Apple-Watch-Series-11-LsA27
Apple Watch Series 11 LsA28 Apple-Watch-Series-11-LsA28
Apple Watch Series 11 LsA29 Apple-Watch-Series-11-LsA29
Apple Watch Series 11 LsA30 Apple-Watch-Series-11-LsA30
Apple Watch Series 11 LsA31 Apple-Watch-Series-11-LsA31
Apple Watch Series 11 LsA32 Apple-Watch-Series-11-LsA32
Apple Watch Series 11 LsA33 Apple-Watch-Series-11-LsA33
Apple Watch Series 11 LsA34 Apple-Watch-Series-11-LsA34
Apple Watch Series 11 LsA35 Apple-Watch-Series-11-LsA35
Apple Watch Series 11 LsA36 Apple-Watch-Series-11-LsA36
Apple Watch Series 11 LsA37 Apple-Watch-Series-11-LsA37
Apple Watch Series 11 LsA38 Apple-Watch-Series-11-LsA38
Apple Watch Series 11 LsA39 Apple-Watch-Series-11-LsA39
Apple Watch Series 11 LsA40 Apple-Watch-Series-11-LsA40
Apple Watch Series 11 LsA41 Apple-Watch-Series-11-LsA41
Apple Watch Series 11 LsA42 Apple-Watch-Series-11-LsA42
