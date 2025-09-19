iPhone Air v redakci! Pojďte ho s námi rozbalit

Je tu pátek 19. září, což ve fanouškovském světě znamená jediné – začínají se prodávat nové Apple produkty, které si teprve a začátku minulého týdne odbyly svou premiéru. A ačkoliv jich je zajímavých opravdu dost, začít nemůžeme ničím jiným než iPhonem Air. Minimálně z hlediska konstrukce se totiž jedná bezesporu o nejzajímavější iPhone za poslední roky. Než se ale pustíme do jeho testování, je na čase si jej rozbalit.
Fotogalerie
Jak můžete vidět, zatímco u klasických iPhonů Apple vsází na krabičce buď na zobrazení zad, nebo naopak jejich přední strany, v případě iPhonu Air se rozhodl kalifornský gigant demonstrovat jeho tenkost tak, že na víko umístil jeho boční snímek. Díky tomu si tak uživatelé uvědomí, že se jim do rukou dostává skoro až neuvěřitelně tenké zařízení ještě, než jej poprvé uchopí v ruce. Jinak ale balení absolutně ničím nevybočuje.