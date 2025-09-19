Zavřít reklamu

iPhone Air v redakci! Pojďte ho s námi rozbalit

iPhone
Jiří Filip
0

Je tu pátek 19. září, což ve fanouškovském světě znamená jediné – začínají se prodávat nové Apple produkty, které si teprve a začátku minulého týdne odbyly svou premiéru. A ačkoliv jich je zajímavých opravdu dost, začít nemůžeme ničím jiným než iPhonem Air. Minimálně z hlediska konstrukce se totiž jedná bezesporu o nejzajímavější iPhone za poslední roky. Než se ale pustíme do jeho testování, je na čase si jej rozbalit. 

iPhone Air LsA1 iPhone-Air-LsA1
iPhone Air LsA2 iPhone-Air-LsA2
iPhone Air LsA3 iPhone-Air-LsA3
iPhone Air LsA4 iPhone-Air-LsA4
iPhone Air LsA5 iPhone-Air-LsA5
iPhone Air LsA6 iPhone-Air-LsA6
iPhone Air LsA7 iPhone-Air-LsA7
iPhone Air LsA8 iPhone-Air-LsA8
iPhone Air LsA9 iPhone-Air-LsA9
iPhone Air LsA10 iPhone-Air-LsA10
iPhone Air LsA11 iPhone-Air-LsA11
iPhone Air LsA12 iPhone-Air-LsA12
iPhone Air LsA13 iPhone-Air-LsA13
iPhone Air LsA14 iPhone-Air-LsA14
iPhone Air LsA15 iPhone-Air-LsA15
iPhone Air LsA16 iPhone-Air-LsA16
iPhone Air LsA17 iPhone-Air-LsA17
iPhone Air LsA18 iPhone-Air-LsA18
iPhone Air LsA19 iPhone-Air-LsA19
iPhone Air LsA20 iPhone-Air-LsA20
iPhone Air LsA21 iPhone-Air-LsA21
iPhone Air LsA22 iPhone-Air-LsA22
iPhone Air LsA23 iPhone-Air-LsA23
iPhone Air LsA24 iPhone-Air-LsA24
iPhone Air LsA25 iPhone-Air-LsA25
iPhone Air LsA26 iPhone-Air-LsA26
iPhone Air LsA28 iPhone-Air-LsA28
iPhone Air LsA27 iPhone-Air-LsA27
iPhone Air LsA29 iPhone-Air-LsA29
iPhone Air LsA30 iPhone-Air-LsA30
iPhone Air LsA31 iPhone-Air-LsA31
iPhone Air LsA32 iPhone-Air-LsA32
iPhone Air LsA33 iPhone-Air-LsA33
iPhone Air LsA34 iPhone-Air-LsA34
iPhone Air LsA35 iPhone-Air-LsA35
iPhone Air LsA36 iPhone-Air-LsA36
iPhone Air LsA37 iPhone-Air-LsA37
iPhone Air LsA38 iPhone-Air-LsA38
iPhone Air LsA39 iPhone-Air-LsA39
iPhone Air LsA40 iPhone-Air-LsA40
iPhone Air LsA41 iPhone-Air-LsA41
iPhone Air LsA42 iPhone-Air-LsA42
iPhone Air LsA43 iPhone-Air-LsA43
Vstoupit do galerie

Jak můžete vidět, zatímco u klasických iPhonů Apple vsází na krabičce buď na zobrazení zad, nebo naopak jejich přední strany, v případě iPhonu Air se rozhodl kalifornský gigant demonstrovat jeho tenkost tak, že na víko umístil jeho boční snímek. Díky tomu si tak uživatelé uvědomí, že se jim do rukou dostává skoro až neuvěřitelně tenké zařízení ještě, než jej poprvé uchopí v ruce. Jinak ale balení absolutně ničím nevybočuje. 

iPhone Air lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.