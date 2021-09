Užitečné weby, které stojí za pozornost: Kuriózní statistiky, průvodce letadlem a lidský benchmark

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Life Stats

Máte rádi statistiky? A zajímá vás také, co se na Zemi odehrálo od chvíle, kdy jste přišli na tento svět? Pak byste určitě měli navštívit web Life Stats, který vás po zadání vašeho data narození informuje o tom, kolik lidí přibylo na této planetě, jak stoupla všeobecná vzdělanost, a o řadě dalších zajímavých faktů.

Web Life Stats si můžete vyzkoušet zde.

Little Alchemy

Chcete se alespoň na chvíli a virtuálně stát schopným alchymistou? Na webu Little Alchemy si můžete vyzkoušet kreativní kombinování nejrůznějších prvků, vytvářet další prvky, a tyto prvky donekonečna opět kombinovat. Pozor – tento web je sice jednoduchý, ale velice návykový.

Web LIttle Alchemy můžete navštívit zde.

Humanbenchmark

Máte pochybnosti o svých schopnostech a chtěli byste si je porovnat se zbytkem světa? Tuto příležitost vám dá web s názvem Humanbenchmark. Najdete zde různá cvičení, kvízy a testy, a po jejich absolvování můžete své skóre porovnat s ostatními. Jak jste si vedli?

Web Humanbenchmark si můžete vyzkoušet zde.

Seatguru

Chystáte se na let letadlem a chtěli byste si zajistit co nejlepší sedadla? Vezměte si na pomoc web s názvem Seatguru. Stačí jen zadat podrobnosti o vašem letu, a web vám prozradí nejen to, kam bude nejlepší si sednout, ale můžete zde zjistit i další zajímavé informace o příslušném letadle.

Web Seatguru najdete zde.

Futureme

Nikdy není pozdě napsat dopis svému budoucímu „já“. Pokud jste se rozhodli, že tuto zajímavou činnost vyzkoušíte, můžete k tomuto účelu využít web s názvem Futureme. V jednoduchém rozhraní napíšete dopis svému budoucímu já, zadáte e-mailovou adresu, na kterou má být zaslán, a nastavíte dobu, za jakou chcete dopis z minulosti obdržet.

Web Futureme najdete zde.