5 zajímavých webových stránek, které by se vám možná mohly hodit

Také tento víkend na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Stává se vám často, že se se svou drahou polovičkou nedokážete domluvit na filmu pro sobotní večer, a na kompromisu se ne a ne dohodnout? Web s názvem Datenightmovies vybere kompromis chytře za vás. Stačí jen, aby na této webové stránce každý z vás zadal film, na který se chce dívat, a Datenightmovies vás přesvědčí o tom, že chcete vidět něco úplně jiného.

Web Datenightmovies si můžete vyzkoušet zde.

Pokud chcete poradit pro změnu s výběrem hudby k poslechu, určitě byste měli zamířit na web Music Map. Princip jeho fungování je velice jednoduchý – stačí zadat název vašeho oblíbeného interpreta, a systém vám automaticky vygeneruje bohatý výběr návrhů interpretů, kteří by se vám na základě vaší volby mohli pravděpodobně líbit. Web nabízí také funkci našeptávače.

Fotogalerie Music Map 1 Music Map 2 Music Map 3 Vstoupit do galerie

Web Music Map naleznete zde.

Aby stránek s doporučeními nebylo pro dnešek málo, můžete vyzkoušet také Whichbook. Jak název napovídá, tato užitečná a skvěle zpracovaná webová stránka vám na základě vámi zadaných kritérií poradit, jakou knihu byste si měli přečíst. Je už jen a jen na vás, zda pro vás bude rozhodující místo, zápletka, „nepřístupnost“ nebo třeba to, jak si daný titul vede v celosvětových žebříčcích.

Web Whichbook můžete navštívit zde.

Další z našich tipů na zajímavé webové stránky vám pomůže zabít nudu a umožní vám zasoutěžit si s přáteli nebo rodinou. Dokážete si tipnout, který z výrazů, nabízených na webu, má na Google vyšší počet vyhledávání? Pusťte se do hry, ve které vás čeká řada zajímavých duelů ve stylu Stalin vs. jablečný koláč.

Web Higherlower Game najdete zde.

Chtěli byste se na chvilku stát pilotem? Web Accessible Flight Simulator vám to umožní. Stačí si zde vybrat model letadla, se kterým chcete letět, a zvolit požadovanou destinaci. Zobrazí se vám 3D prostředí, ve kterém si v roli pilota můžete s vaším strojem dělat prakticky cokoliv, co chcete. My bychom vám ale rozhodně doporučili zkrátka jen letadlo v bezpečí dopravit do cíle.

Fotogalerie Flight Simulator 1 Flight Simulator 2 Flight Simulator 3 Flight Simulator 4 Vstoupit do galerie

Accessible Flight Simulator si můžete zahrát zde.