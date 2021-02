Apple opravil velkou bezpečnostní chybu na webu iCloudu

Pokud jste v uplynulých několika týdnech trochu intenzivněji četli náš web, mohli jste možná snadno nabýt dojmu, že uživatelé Apple produktů jsou v poslední době prakticky v neustálém ohrožení. Informovali jsme vás o tom, že na majitele Maců útočí malware, o dalším typu škodlivého softwaru jsme informovali tento týden. Nyní se objevila další zpráva o bezpečnostní chybě, ta tentokrát souvisí s webem iCloudu a s dokumenty, sdílenými touto cestou. Dobrou zprávou nicméně je, že by chyba již měla být podle Applu opravena.

Na webu ZDNet se objevila citace z blogového příspěvku bezpečnostního experta Vishala Bharada. Bharad na svém blogu uvádí, že se mu podařilo najít relativně závažnou chybu, která by mohla případným útočníkům umožnit implementaci viru nebo škodlivého kódu do webu jablečné služby iCloud. Podle Bharada by mohlo být teoreticky možné vytvořit v aplikaci Keynote nebo Pages v prostředí webu iCloudu specifický dokument, který by mohl spustit škodlivou akci. K její aktivaci by mohlo dojít při sdílení vytvořeného dokumentu s jiným uživatelem, při vytváření změn, ukládání, a při kliknutí na možnost procházení všech verzí v nastavení. Chyba není vázaná na žádnou konkrétní verzi softwaru. Bharad uvádí, že firmu na zmíněnou chybu upozornil již počátkem srpna loňského roku, a v říjnu pak obdržel odměnu ve výši pěti tisíc dolarů. Společnost Apple nyní tuto bezpečnostní chybu údajně konečně opravila, podle magazínu ZDNet se ale k celé věci odmítla vyjádřit.