Na Macy útočí záhadný malware, postihuje i modely s M1

Bezpečnostní experti koncem minulého týdne odhalili, že se majitelé některých Maců stali terčem dříve nedetekovaného malwarového útoku. Malware postihuje uživatele po celém světě, výjimku v tomto směru netvoří ani majitelé nejnovějších Maců s procesory M1. Malware nese název Silver Sparrow, a princip jeho fungování, stejně jako to, v čem přesně spočívá jeho hrozba, je prozatím z velké části záhadou.

Chybějící zprávy o reálném působení malwaru svědčí podle bezpečnostních expertů o tom, že k dokonání díla je s největší pravděpodobností zapotřebí specifická podmínka. O tom, o jakou podmínku by se mělo konkrétně jednat, ale odborníci zatím bohužel nemají ani tušení. Součástí malwaru je také vlastní autodestrukční mechanismus, zatím ale nebyl hlášen jediný případ, ve kterém by došlo k realizaci tohoto mechanismu. Malware s názvem Silver Sparrow se do této chvíle objevil téměř u tří desítek tisíc počítačů s operačním systémem macOS po celém světě. Analýzu obsahu malwaru podle odborníků značně ztěžuje také fakt, že k provádění příkazů využívá API macOS Installer JavaScript.

Malware byl zatím hlášen celkem ve 153 zemích světa, přičemž nejvyšší koncentrace výskytu dosahuje ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Francii a také v Německu. Jedná se zatím o druhý známý případ malwaru, který byl optimalizován pro počítače osazené procesory Apple Silicon – první malware tohoto typu byl objeven počátkem minulého týdne. Nejnovější Macy s procesory M1 nicméně nepředstavují specifický cíl tohoto škodlivého softwaru – postiženy jsou i počítače s procesory od Intelu. Přestože zatím nebyly prokázány žádné reálné dopady tohoto malwaru, odborníci jsou znepokojeni jeho vysokou mírou šíření, celosvětovým dosahem a poměrně vyspělým fungováním. Odborníci ze společnosti Red Canary uvedli, že jsou to právě zmíněná znepokojující fakta, která je donutila o malwaru informovat navzdory malému množství informací, které o něm zatím mají.