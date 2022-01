Užitečné weby, které stojí za pozornost: Lidské tělo, pomoc při nákupech a taháky

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Pokud si z jakýchkoliv důvodů potřebujete udělat co nejvěrnější obrázek toho, jak by ženské či mužské tělo vypadalo se specifickými tělesnými parametry, jistě oceníte web s názvem Body Visualizer. Můžete zde přepínat mezi mužským a ženským tělem, a na posuvnících pod vizualizací nastavovat přesné požadované parametry. Na webu můžete také přepínat mezi metrickými systémy.

Web Body Visualizer najdete zde.

Píšete delší text jakéhokoliv charakteru a potřebovali byste jej stručně shrnout a sesumírovat? Skvěle vám s tím pomůže webová stránka SMMRY: Nejprve zadáte počet vět, do kterých chcete váš text shrnout. Poté buďto nakopírujete příslušný text do textového pole, nebo vložíte soubor či odkaz na URL stránku s textem. V shrnutí můžete provést i další nastavení – viz galerii.

Web SMMRY najdete zde.

Nakupujete rádi na Amazonu a občas se vám stane, že narazíte na kousek oblečen (nebo čehokoliv jinéhoí, který se vám na této platformě nedaří najít? Můžete využít nástroj s názvem Stylesnap. Na odkazovaný web nahrajete obrázek oblečení, které vás zaujalo, a stránka za vás již sama vyhledá ideálně stejné, v horším případě podobné produkty. Pokud na Amazonu nenakupujete, můžete si jednoduše poznamenat název a značku a hledat produkt jinde.

Nástroj Stylesnap můžete využít zde.

Jak název napovídá, na webu Cheatography najdete „taháky“ a pomocné texty ke studiu ze všech možných oborů. Nejbohatší nabídku najdete samozřejmě mezi anglicky psanými materiály, najdete zde ale řadu velmi užitečných textů v češtině.

Web Cheatography najdete zde.

Zajímá vás, jaká různá tělesa se pohybují nad naší planetou? Právě na tuto otázku vám spolehlivě odpoví web Low Earth Orbit Visualization. Můžete zde v reálném čase přehledně sledovat, co se vlastně odehrává na oběžné dráze. Virtuální zeměkouli si můžete libovolně otáčet a přibližovat, informace o jednotlivých tělesech zobrazíte kliknutím.

Web Low Earth Orbit Visualization najdete zde.