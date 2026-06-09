Vision Pro vás přenese do srdce Islandu na jedno z nejhezčích míst světa

Na pondělní WWDC 2026 Apple představil visionOS 27, novou generaci operačního systému pro headset Apple Vision Pro. Většina pozornosti se soustředila na nové funkce Apple Intelligence nebo možnost proměnit běžné fotografie v prostorové scény. Jedna z nejzajímavějších novinek však během keynote téměř nezazněla. Apple totiž připravil zcela nové virtuální prostředí, které uživatele přenese do jednoho z nejkrásnějších míst Islandu. Nový Environment nazvaný Thórsmörk slibuje jeden z dosud nejpůsobivějších zážitků, jaké kdy Apple Vision Pro nabídl.
Apple still sets the bar for software design.
The way movies on Vision Pro reflect in the icy river of the new Iceland environment during the day, and how the snow softly glows at night, genuinely gives me goosebumps. pic.twitter.com/8S80tjA6p5
— Phil Traut ᯅ (@SpatiallyMe) June 8, 2026
Island přímo ve vašem obýváku
Funkce Environments patří mezi nejzajímavější možnosti Apple Vision Pro. Uživatelé díky ní mohou doslova změnit okolní svět a pracovat, sledovat filmy nebo procházet web v prostředí, které připomíná jinou část planety nebo dokonce vesmíru. Apple už v minulosti nabídl prostředí inspirovaná například národním parkem Yosemite, horou Mount Hood nebo povrchem Měsíce. V loňském roce navíc přidal ve spolupráci s NASA prostředí Jupiter, které uživatele přeneslo na měsíc Amalthea obíhající kolem největší planety Sluneční soustavy. S visionOS 27 však Apple míří zpět na Zemi. A nevybral si ledajakou destinaci.
Thórsmörk patří k nejkrásnějším místům Islandu
Nový Environment je inspirován oblastí Thórsmörk, která se nachází v jižní části Islandu. Jde o jedno z nejznámějších a nejfotogeničtějších míst celé země. Název lze přeložit jako „Thorův les“ a oblast je známá dramatickou krajinou, horskými štíty, ledovci, jezery i výhledy, které každoročně lákají tisíce turistů z celého světa. Právě tuto lokaci se Apple rozhodl digitálně zrekonstruovat pro Vision Pro. Uživatelé se tak ocitnou u horského jezera obklopeného majestátními vrcholy, zatímco nad krajinou budou tančit polární záře. Podle prvních informací jde o jeden z vizuálně nejpropracovanějších Environmentů, které kdy Apple vytvořil.
Okolí bude reagovat na to, co sledujete
Apple nepřidal pouze novou scenérii. Thórsmörk využívá také pokročilé světelné efekty, díky kterým bude prostředí reagovat na obsah zobrazovaný ve Vision Pro. Pokud například spustíte film nebo seriál v tmavém režimu, odrazy barev ze scény se promítnou do okolního prostředí. Sníh, voda i okolní krajina budou dynamicky reagovat na světlo vycházející z videa, což má vytvořit ještě silnější pocit přítomnosti. Právě podobné detaily ukazují, jakým směrem Apple Vision Pro směřuje. Cílem už dávno není pouze zobrazit obsah před očima uživatele, ale vytvořit pocit, že se skutečně nachází na jiném místě.
Apple dál sází na imerzivní zážitky
Přestože Vision Pro zatím zůstává produktem pro úzkou skupinu zákazníků, Apple pokračuje v jeho intenzivním vývoji. Nové prostředí Thórsmörk potvrzuje, že firma chce uživatelům nabídnout nejen pracovní nástroj, ale také možnost cestovat po světě bez nutnosti opustit domov. Právě Island patří mezi destinace, které si mnoho lidí přeje alespoň jednou za život navštívit. S visionOS 27 bude možné alespoň část této atmosféry zažít přímo z pohodlí vlastního gauče. visionOS 27 je nyní dostupný vývojářům v první beta verzi. Veřejné testování začne během léta a finální verze systému dorazí na Apple Vision Pro na podzim letošního roku.