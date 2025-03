Mapy.cz Premium už fungují i na webu a to včetně pořízení předplatného

Pokud při plánování vašich výletů, cestování autem či třeba jen brouzdání po mapách využíváte Mapy.cz, máme pro vás super zprávu. Jejich vývojáři totiž před pár hodinami na X oznámili, že vedle mobilních aplikací jsou nově placené funkce v rámci Premium předplatného k dispozici i na webu. Svých 249 Kč ročně tedy nyní dokážete zužitkovat ještě komplexněji, což je rozhodně super.

Prémiové funkce na vás čekají už i na našem webu. 💚 Můžete si tedy například plánovat trasu s vlastní rychlostí i na velké obrazovce. 🧑‍💻 Novinku máme i pro ty z vás, kteří nemůžou nebo nechtějí předplatné pořizovat skrz aplikaci. Premium si nově můžete pořídit i na webu. 👑 pic.twitter.com/aaVcD9C8zs — Mapy.cz (@mapy_cz) March 6, 2025

Pokud vás zajímá, co je k dispozici v Premium verzi oproti té bezplatné navíc, je to například možnost nastavení vlastní rychlosti chůze, plánování tras pro běh, gravel, koloběžky, možnost stáhnout offline mapy z celého světa či si do map připisovat vlastní poznámky pro lepší orientaci v budoucnu. V první řadě je ale předplacení Premium verze vyjádření podpory vývojářům, kteří se snaží v tvrdé konkurenci ze strany Googlu či Applu držet českou mapovou aplikaci stále na výsluní a nutno uznat, že se jim to daří.