Vytiskněte si 3D modely orgánů či kostí! MUNI spustila nový web s 3D šablonami zdarma

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity spustila nový web, který nabízí volně dostupná data pro 3D tisk anatomicky přesných modelů. Studenti, pedagogové i lékaři si tak mohou sami vytisknout například kosti, orgány nebo celé výukové trenažéry. Projekt má sloužit nejen k lepší výuce anatomie, ale i k praktickému využití v klinickém prostředí.
Na rozdíl od většiny podobných platforem, které fungují na komerční bázi, je brněnský portál veřejně přístupný a zcela zdarma. Každý model je navíc doplněn metodikou a garantován odborníkem, který odpovídá za jeho přesnost a vhodnost. Často jde o pedagogy či lékaře, kteří sami definují potřeby výuky nebo chirurgických postupů a následně ověřují, že výsledný model odpovídá realitě i praktickému použití.
Databáze v současné chvíli obsahuje zhruba sedm desítek nejrůznějších modelů od kostí přes vnitřní orgány až po specializované trenažéry. Výhodou vlastní výroby je nejen kvalita, ale i cena: některé pomůcky vznikají za zlomek ceny komerčních produktů. Typickým příkladem je trenažér pro kanylaci pupečníku, který dodavatelé nabízeli v nevyhovující podobě, a proto si jej fakulta vyvinula sama.
Nový portál má však i širší dopad. Odborníci ze simulačního centra fakulty spolupracují s lékaři například z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pomocí dat z CT snímků dokáží vytisknout přesnou kopii zlomené kosti podle zrcadlového obrazu zdravé strany. Chirurg si tak může předem natrénovat samotný zákrok, naplánovat umístění destiček či šroubů a vyzkoušet, jak bude rekonstrukce vypadat.
Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, chce postupně nabídnout globálně dostupnou databázi modelů využitelných v medicíně i pedagogice. Databáze pokrývá jak odbornou výuku a klinické případy, tak i nižší vzdělávací úroveň, kde mohou být využity třeba jednodušší modely kostí a orgánů. Brněnská iniciativa tak propojuje moderní technologie s praxí a otevírá cestu k dostupnější a názornější medicínské výuce nejen v České republice, ale i ve světě.