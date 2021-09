Jeden z otců Apple Watch má nyní na starost vedení vývoje Apple Car

Kevina Lynche zřejmě není třeba fanouškům Applu sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o jednu z nejvýraznějších osobností vývoje Apple Watch, která se v předešlých letech hned několikrát objevila při odhalování nových generací těchto hodinek přímo na tiskových konferencích. Další chvilku slávy s Apple Watch však již Lynch dle všeho nepřidá. Podle agentury Bloomberg byl totiž v Applu “převelen” k jinému velmi důležitému projektu.

Viceprezident Applu, který v něm působí od roku 2013 coby bývalý tvář Adobe, se od dohlížení nad vývojem Apple Watch přesouvá k vývoji Apple Car, kterému by měl šéfovat. Nahradí tak Douga Fielda, který se nedávno z čela vývojového týmu Apple Car rozhodl přejít do Fordu. Poměrně zajímavé je pak to, že se s vývojem Apple Car snažil Lynch pomoci dlouhodobě a to primárně z hlediska software. Nyní však byl ze své bývalé pozice přesunut do čela týmu pro vývoj Apple Car naplno a do rukou se mu tak dostává vedení nejen softwarové stránky projektu, ale taktéž hardwaru. Zdroje Bloombergu sice potvrdily, že s automobily Lynch zkušenosti nemá, ale má kolem sebe mít velmi schopný tým, díky kterému bude projekt dotažen do zdárného konce.