Recenze autonabíječky AlzaPower Car Charger X520

Autonabíječky pro smartphony, tablety či jinou elektroniku jsou nedílnou součástí vozů mnoha z nás. Jak ale vybrat z obrovské záplavy nejrůznějších modelů tu skutečně kvalitní? Přesně na to se vám pokusíme odpovědět v následujících řádcích. Do redakce nám totiž dorazila na testování nabíječka Car Charger X520 z řady AlzaPower, které jsme se v uplynulých týdnech podívali na zoubek a nyní vám přinášíme její zhodnocení.

Technické specifikace

Technické specifikace autonabíječky Car Charger X520 z dílny AlzaPower jsou vcelku hezké. Jedná se o nabíječku disponující dvěma USB-A porty, která tudíž zvládá nabíjet dvě zařízenou současně při maximálním kombinovaném výkonu 28W a nabíjení proudem až 2,4A. Zde je však potřeba zdůraznit, že přestože výkon může naznačovat, že vám nabíječka dobije váš iPhone pomocí rychlonabíjení, opak je pravdou. Disponuje sice rychlonabíjecím standardem Qualcomm Quick Charge 3.0, avšak ten podporují jen telefony s Androidem. U iPhonů a iPadů si pak budete muset vystačit s Apple 2,4A charging, které odpovídá zhruba 12W adaptéru, který je přibalován k iPadům. Jedná se tedy o něco lepšího než 5W adaptér známý z krabiček iPhonů, žádná hitparáda to však taky není.

Co se týče bezpečnostních prvků nabíječky, ty jsou v ní obsaženy celkem čtyři – konkrétně ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přebití. Díky nim tak máte víceméně jistotu, že se při nabíjení nedostanete do žádných potíží, což je při řízení jistě užitečné. Pokud by vás pak zajímala cena, ta je 349 korun s tím, že nabíječku seženete jen v jedné barevné variantě – konkrétně stříbrné.

Design a zpracování

Musím uznat, že na mě nabíječka svým designem udělala dojem. Je totiž vyrobena z mědi s tím, že je její tělo opatřeno stříbrnou povrchovou úpravou, která vypadá zkrátka dobře. Nabíječka je zároveň vcelku těžká, díky čemuž působí v ruce opravdu hodnotným dojmem, která vás neopustí ani při jejím důkladnějším zkoumání. Zpracování je totiž na velmi vysoké úrovni a to z každého úhlu pohledu. Dokonce i horní strana s USB-A zdířkou a kroužkovou LED diodou nepůsobí na pohled vůbec špatně, což je rozhodně dobrá zpráva. Za sebe bych se tedy nebál model X520 označit za nejhezčí nabíječku z nabídky AlzaPower.

Testování

Jelikož má nabíječka dva porty, testoval jsem jí primárně při cestách s mou drahou polovičkou, popřípadě s dalšími rodinnými příslušníky. Ti měli vždy za úkol jediné – šťavit nabíječku, co to jen jde, abychom odkryli její případné mouchy. Ani po stovkách kilometrů a mnoha hodinách strávených v autě jsme však na žádné nedodělky, které by jakkoliv nabíječku srážely, nepřišli. Funguje totiž přesně tak, jak má a to je naprosto stěžejní. Při nabíjení iPhonu XS se sice člověk přehoupne vcelku výrazně přes dvě hodiny (z 0 na 100%), avšak osobně si myslím, že autonabíječky stejně naprostá většina z nás nevyužívá k podobnému typu nabíjení, ale spíš k udržování telefonu “při životě” při používání navigace, potažmo jeho dobíjení při pojezdech z místa na místo například v práci a tak podobně. Ve výsledku tak nižší rychlost v porovnání s USB-C nabíječkami až tak vadit nemusí, byť samozřejmě, byla by příjemná. Kdo jí však vyžaduje, musí holt sáhnout po jiném typu.

Problém nenastane ani v případě, že využíváte oba USB-A porty. Nabíječka neustále nabíjí plným výkonem, díky čemuž nemusíte vymýšlet žádné kompromisy ve formě toho, kdo si právě zaslouží větší příděl energie a kdo menší. Co mě opravdu potěšilo bylo to, jak málo se nabíječka zahřívala. Pár stupňů navíc sice při využívání obou portů měla, ale nejednalo se o nic markantního – ba naopak. Malé zahřívání jsem nicméně zpozoroval u všech modelů z řady AlzaPower, za což si zaslouží rozhodně palec nahoru. Pravidlem to totiž u tohoto typu produktu rozhodně není.

V jedné z předešlých recenzí jsem psal, že nemám příliš rád, když jsou autonabíječky osazeny LED indikátory, které nelze vypnout, a tuto myšlenku musím zopakovat i tentokrát. Přestože mi indikátor u tohoto modelu vadí podstatně méně než u modelu předešlého, jelikož je jeho svítivost nižší a celkově na mě působí příjemněji, bez problému bych se bez něj obešel. Jasně, na nabíječce není jen tak pro okrasu, jelikož má za úkol indikovat nabíjení. To si však můžu v klidu zkontrolovat na daném zařízení, jelikož to není sebemenší problém. Pokud tedy budou tyto řádky číst lidé, kteří mohou do vývoje budoucích modelů mluvit, přimlouvám se za promyšlení odstranění těchto prvků. Nejsou totiž tak užitečné, jak by se mohlo zdát.

Resumé

Pokud hledáte skutečně spolehlivou a hlavně hezkou autonabíječku s kovovým tělem, která je osazena dvěma dnes už možná trochu zastaralými USB-A porty, právě jste jí našli. AlzaPower Car Charger X520 totiž přesně taková je. Její cena sice není na první pohled tak nízká, jak by možná někteří z vás čekali, ale ujišťuji vás, že za ní dostanete skutečně hezký kus elektroniky.