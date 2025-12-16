Vozy této oblíbené automobilky dostanou podporu Apple Car Keys!

Apple se chystá rozšířit podporu své funkce Car Keys také na vozy značky Toyota. Naznačují to nové informace, které odhalil server MacRumors na základě změn v interním systému Applu. Podpora digitálních klíčů pro Toyotu má být na straně Applu již aktivní, což obvykle znamená, že oficiální spuštění pro uživatele je takřka za rohem. Toyota přitom vlastní řešení digitálního klíče nabízí již několik let v rámci balíčku Remote Connect. Ten umožňuje řidičům používat chytrý telefon k odemykání a nastartování vozidla. Přidání podpory Apple Car Keys by však znamenalo hlubší integraci do ekosystému iOS a aplikace Peněženka, což je pro uživatele iPhonů a Apple Watch výrazné zjednodušení.
Funkce Car Keys byla představena v roce 2022 a umožňuje uložit digitální klíč od vozidla přímo do aplikace Peněženka. Odemčení probíhá přiložením iPhonu nebo Apple Watch k NFC čtečce ve vozidle. V praxi často stačí dotknout se kliky dveří, přičemž systém automaticky dveře odemkne. Pro vyšší bezpečnost lze využít ověření pomocí Face ID, ale k dispozici je také režim Express, který umožňuje odemknutí bez nutnosti autentizace. Apple na konferenci WWDC 2025 potvrdil, že podporu digitálních klíčů má brzy přidat celkem 13 dalších automobilových značek. Někteří výrobci, jako BMW, Mercedes, Hyundai nebo Kia, již Car Keys podporují. Připojení Toyoty by tak znamenalo další významný krok k širšímu rozšíření této technologie v automobilovém průmyslu.