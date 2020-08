Recenze autonabíječky AlzaPower Car Charger C520: Luxus za hubičku

V dnešní recenzi se podíváme na příslušenství, po kterém sahají mnozí z nás prakticky dennodenně. Řeč je konkrétně o autonabíječce, která je nedílnou součástí vozů mnoha z nás, jelikož nám dokáže vytrhnout trn z paty při vybití našeho telefonu, tabletu či čehokoliv podobného. Do redakce nám nyní dorazila konkrétně nabíječka Car Charger C520 Fast Charge + Power Delivery z řady AlzaPower. Pokud vás zajímá, jaká je, pohodlně se usaďte a dejte se do čtení. Recenze AlzaPower Car Charger C520 je tu.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do testování samotného, seznámím vás s technickými specifikacemi produktu. Za ty se totiž nemusí v žádném případě nabíječka stydět. Těšit se u ní můžete na dva USB výstupy – konkrétně jeden USB-C a druhý USB-A. Ty jsou v současnosti suverénně nejvyužívanějšími porty a tudíž si myslím, že pokud hledáte do auta něco univerzálního, touto portovou kombinací se nespálíte. Nasazení USB-C má navíc pro jablíčkáře jednu podstatnou výhodu – užijí si díky němu u podporovaných telefonů rychlonabíjení. Podpora Power Delivery 3.0 je totiž u nabíječky standardem, díky kterému z ní budete schopni dostat až 30W, což už je slušná dávka třeba i pro iPady.

Když už mluvíme o výstupech, v případě USB-C je možné využívat DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A a 20V/1,5A. U USB-A pak “jen” DC5V/3A, 9V/3A a 12V/2,5A. Možná si říkáte, proč mluvím o rychlonabíjení jen ve spojitosti s USB-C a nikoliv USB-A, které se dostává též na velmi pěkné hodnoty, které by z hlediska výkonu teoreticky pro rychlonabití iPhonu stačily. To proto, že u USB-A je podporován pro rychlonabíjení jen standard Qualcomm Quick Charge 3.0, kterým oplývají jen telefony s Androidem. To jinými slovy znamená, že při nabíjení iPhonu přes USB-A této nabíječky si užijete jen standardní nabíjecí rychlost a nikoliv rychlé nabití.

Za povšimnutí rovněž stojí ochrana, díky které byste se neměli s nabíječkou dostat do úzkých. Alza jí totiž vybavila hned čtyřmi ochrannými prvky, které by měly zamezit jakýmkoliv nechtěným událostem – konkrétně zkratům, přetížení, přehřátí a přebití. Využití nabíječky by tedy mělo být naprosto bezpečné. Totéž se dá s trochou nadsázky říci i o ceně, která je rovněž “bezpečná” – tedy alespoň z pohledu vaší peněženky. Zaplatíte za ní totiž jen 299 korun.

Design a zpracování

Nabíječka AlzaPower Car Charge C520 je vyrobena z hliníku, který jí dle mého názoru velmi sluší. Když jí totiž člověk uchopí do ruky, má díky použitému materiálu rázem pocit, že se jedná o hodnotný a především pak kvalitní produkt, který zkrátka něco vydrží. Z hlediska rozměrů se nicméně jedná o naprostého drobečka. Nabíječka totiž měří 46 x 24 x 24 mm, díky čemuž skvěle zapadne do zásuvky v autě a nevyčnívá z ní, což mám osobně opravdu rád. Jako výhodu spatřuji i absenci jakékoliv zbytečné LED diody, která může za jízdy působit svým způsobem rušivě. Jasně, občas je dioda fajn, avšak pokud jen svítí a nedává uživateli žádný větší feedback o akci, která je s produktem prováděna, přijde mi zkrátka zbytečná. Za tohle tedy zaslouží Alza palec nahoru. Ten jí ostatně náleží i za zpracování nabíječky jako takové, jelikož byste na ní jen stěží hledali cokoliv, co by působilo vyloženě odfláknutě či zkrátka nehezky.

Testování

Jelikož toho člověk v letních měsících najezdí v autě poměrně dost díky krásnému počasí v kombinaci s volnějším režimem, testování nabíječky bylo pro mě příjemnou kratochvílí a zároveň naprostou hračkou. V autozásuvce jsem jí tudíž měl zastrčenou stovky kilometrů v mém osobním autě a musím říci, že ani na jednom z nich vyloženě nezklamala. Jak USB-A, tak USB-C nabíjí zařízení, které je přes něj připojeno, bez jakýchkoliv potíží typu přerušování a tak podobně. Dokonce i ve chvíli, kdy člověk “šťaví” nabíječku dvěma zařízeními současně se nedostává produkt vyloženě do problémů. Určité zahřívání sice při takovém nabíjení ucítíte, nejedná se ale v žádném případě o nic hrozného. Při nabíjení skrze jeden port je pak zahřívání téměř neznatelné. Moc rád jsem byl i za to, že nabíječka nevydává žádné otravné bzučení či pískání, jak mají některé její levnější kolegyně převážně od pochybných výrobců ve zvyku. Problémy bych tedy zkrátka hledal marně. Co se pak týče USB-C, které jsem pro dobíjení svého iPhonu XS používal primárně, z 0 na 100 % se dostanete za nějakou hodinu 40 minut, což není vůbec špatné.

Jelikož jezdím poměrně často s navigací, dost mě zajímalo i to, jak si nabíječka poradí s nabíjením právě při jejím spuštění na displeji telefonu. V minulosti jsem se totiž setkal s relativně velkým množstvím kousků, které telefonu při této činnosti zkrátka nestačily a ten se tak i přes nabíjení vybíjel. Jak USB-A, tak USB-C si však v tomto směru vedou velmi dobře. Zatímco USB-A vás dokáže minimálně podržet na stejné úrovni baterie, USB-C při použití navigace klasicky nabíjí. Zde je však potřeba podotknout, že dost záleží na navigaci i nastavení telefonu jako takového. Pokud jej máte nastavený úsporně a zároveň používáte navigaci málo náročnou na spotřebu, asi vám bude na jeho “vyživení” stačit víceméně jakákoliv autonabíječka. V opačném případě se nejspíš i USB-C zde zapotí, byť určitě nezradí.

Resumé

Luxus za hubičku. Tak přesně takto bych v krátkosti nabíječku AlzaPower Car Charge C520 zhodnotil. Jedná se totiž o skutečně velmi pěkný kousek elektroniky, který funguje přesně tak, jak byste od něj čekali – tedy zatraceně dobře nabíjí. Když k tomu navíc přičtu cenu 299 korun, za kterou je v současné době nabízen, dostanu nabíječku, jejímž nákupem se rozhodně nespálíte, ba naopak.