Recenze Epico Ultrathin Wireless Car Charger: Nejhezčí bezdrátová autonabíječka současnosti

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátovou nabíječku Ultrathin Wireless Car Charger z dílny společnosti Epico. Právě ta nám totiž nedávno dorazila na testy do redakce a jelikož jsou letní měsíce jako stvořené pro vyzkoušení tohoto typu produktu, protože mnozí z nás cestují ve velkém, užil jsem si s ní v posledních týdnech spoustu kilometrů. Jaká tedy tato nabíječka je?

Technické specifikace, zpracování a design

Ještě než se pustím do rozboru toho, jak se vlastně nabíječka v reálném životě používá, je třeba se podívat na její technické specifikace, které jsou samozřejmě při výběru velmi důležité. Jak již název napovídá, jedná se konkrétně o bezdrátovou nabíječku s velmi tenkým tělem, která je vybavena magnetem pro magnetické přichycení iPhonů 12 a novějších pomocí MagSafe konektoru, potažmo jiných telefonů přes magnetické obaly. Nabíječka se připevňuje na plastový „kloub“ s čelistmi na druhé straně, kterými se přichycuje do mřížky ventilace. O tu se následně ještě „opře“ díky polohovatelnému plastovému ramenu, čímž získá potřebnou stabilitu, což je rozhodně fajn. O napájení nabíječky se stará klasický nabíjecí adaptér do zapalovače vozu v kombinaci s metrovým USB-C/USB-A kabelem, přičemž oba tyto prvky jsou samozřejmě součástí balení.

Zajímá-li vás výkon nabíječky, ten je 7,5W, což je maximum toho, čeho jsou nabíječky bez certifikace Applu (tedy Made for MagSafe) schopné. Nabíjení tedy sice neprobíhá maximální rychlostí, kterou novější iPhony podporují, nicméně pořád je velmi dobrá a váš iPhone tedy nabije poměrně rychle. 7,5W je navíc dostatečné množství energie na to, aby vám telefon vydržel v případě spuštěné navigace, hudby či dalších aplikací minimálně na stejné úrovni nabití. To totiž není při vyšším vytížení telefonu v kombinaci s méně výkonnými nabíječkami bohužel standardem. Zde se toho ale obávat opravdu nemusíte.

Co se týče zpracování a designu, zde musím říci, že Epico odvedlo vskutku perfektní práci a vytvořilo opravdový skvost. Nabíjecí podložka o rozměrech 64 x 80 x 7 mm je tvořena kombinací hliníku a plastu, který je pogumovaný kvůli co nejlepší přilnavosti telefonu a zároveň minimální náchylnosti na zachytávání otisků prstů či jiných nečistot. Právě volba materiálu v kombinaci s minimalistickými rozměry a celkovým designem dělají z nabíječky kousek, který prostě chcete mít v interiéru vašeho vozu, jelikož jej stylově doplní. Skoro se mi chce až říci, že nabíječka vypadá tak, jako kdyby jí navrhoval samotný Apple. A když k tomu navíc přičtu perfektní zpracování, musím vyseknout Epicu velkou poklonu, protože hezčí bezdrátovou autonabíječku vskutku neznám.

Testování

A jaká že je nabíječka Epico Ultrathin Wireless Car Charger v praxi? Musím říci, že opravdu povedená. Že máte co do činění s povedeným kouskem si uvědomíte už po její instalaci, prvotním přichycení telefonu a rozjetí vozu. Nabíječka totiž drží ve ventilaci vozu díky kombinaci čelistí a ramena jako přibitá, díky čemuž se i telefon jako takový přichycený na ní jen minimálně třese (tedy samozřejmě za předpokladu, že nejedete po nějakém tankodromu, což v Česku bohužel není úplně raritní). Magnet v nabíječce je navíc opravdu silný, takže se není třeba absolutně obávat toho, že by se telefon za jízdy z nabíječky vinou nedostatečného magnetického přichycení oddělil a spadl dolů. Na uchycení je tedy spoleh ve všech směrech.

Dalším kladem je fakt, že díky kulovému kloubu, na kterém je nabíjecí ploška uchycena, je ji možné napolohovat přesně tak, jak je zrovna potřeba. Pokud jste tedy zvyklí mít v autě telefon horizontálně kvůli lepšímu zobrazení navigace či čemukoliv jinému, lze samozřejmě nabíjecí plošku nastavit tak, aby dokázala telefon držet v této poloze. V takovém případě je sice třeba počítat s tím, že kabel bude trčet z boku a ne ze spodní strany, ovšem s tím se zkrátka musí počítat. Co se pak týče nabíjení jako takového, to startuje okamžitě po přichycení telefonu k nabíječce a probíhá bez jakéhokoliv problému ve formě přerušování a tak podobně. Je sice třeba počítat s tím, že vzhledem k použitému materiálu se nabíječka při nabíjení zahřívá, při použití v běžných teplotách se však nejedná o žádný extrém. Díky uchycení nabíječky do výdechů klimatizace může navíc být nabíjecí modul neustále chlazen.

Osobně mi u bezdrátových nabíječek obecně docela vadí i to, jak moc se „matlají“, respektive jak se na ně chytají otisky prstů, šmouhy a tak podobně, jelikož pak nevypadají moc hezky. Problém je však v tom, že mnohé bezdrátové nabíječky disponují povrchem, který se špatně čistí a tedy jakmile se nabíječka jednou „zamatlá“, je prakticky nemožné ji vyčistit tak, aby zase vypadala jako nová. Zde jsem se ale s tímto problémem nesetkal. Nevím, jestli je to nějakým lepším pogumovaným povlakem či „jen“ tím, že je nabíjecí ploška bílá, ale šmouhy či otisky prstů se na ni chytají minimálně a když se tak stane, není problém je otěrem očistit. I zde si tedy člověk přijde na své.

Resumé

Jak tedy Epico Ultrathin Wireless Car Charger závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o designový skvost, který funguje přesně tak, jak od něj očekáváte. Pokud tedy hledáte stylovku do svého vozu, právě jste ji našli. A to navíc za přívětivou cenu, díky které je nabíječka ještě lákavější.

Nabíječku Epico Ultrathin Wireless Car Charger můžete zakoupit zde