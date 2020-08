Recenze autonabíječky AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery

V dnešní recenzi se podíváme na další nabíječku z řady AlzaPower. Řeč je konkrétně o modelu Car Charge P310 USB-C Power Delivery, který se snaží zaujmout především svou nízkou cenou v kombinaci s nasazením moderního USB-C portu. Vyplatí se do takto levné nabíječky jít nebo je i za cenu, kterou si za ní Alza účtuje, kvůli možné snaze ušetřit při její výrobě drahá? Na to se pokusím najít odpověď v následující recenzi.

Technické specifikace

AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery je jednoportová autonabíječka osazená portem USB-C. Díky němu si tak skrze ní můžete užít rychlonabíjení u telefonů, které jej podporují, potažmo slušné nabíjení u tabletů. Pokud tedy vlastníte iPhone 8 a novější, nabíječku využijete naplno. Co se týče její kompatibility, asi vás nepřekvapí, že jí lze zasunout do všech 12/24V zásuvek cigaretových zapalovačů v osobních i nákladních vozech.

Fotogalerie AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 8 AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 7 Vstoupit do galerie

Nabíječka je schopna nabíjet ve dvou režimech – konkrétně ve standardním při 5V/3A a v Power Delivery 9V/3A a 12V/2,25A. Režimy si nabíječka volí automaticky sama podle detekovaného zařízení a o tom, jaký je využit, vás informuje prostřednictvím LED diod umístěných vedle portu. Modrá dioda značí konkrétně standardní režim, zelená pak Power Delivery režimu – ten je konkrétně ve verzi 2.0 s výkonem až 27W.

Obávat se nemusíte aní o její bezpečnost. Výrobce totiž opatřil nabíječku hned čtyřnásobnou bezpečnostní ochranou – konkrétně proti zkratu, přetížení, přebití připojeného zařízení a přehřátí. Její využívání by tedy mělo být naprosto bezpečné. Pokud vás pak zajímají barevné varianty, nabíječka je dostupná v černé a bílé. V obou případech je její standardní cena 249 korun, avšak díky nynějšímu Black Friday jí lze sehnat za příjemných 179 korun.

Zpracování a design

Nabíječka je vyrobena z polykarbonátu a upřímně vás na první pohled asi úplně nezaujme. Svým designem totiž nad konkurenci absolutně nevyčnívá a do karet jí nehraje ani to, že je extrémně lehká, kvůli čemuž může na některé uživatele působit aušusově. To vše je však dle výrobce záměr, jelikož je díky těmto vlastnostem velmi odolná a to jak z hlediska pádů na zem, tak i klasických zapojení. Vydržet by jich údajně měla až 3000, což není rozhodně málo.

Fotogalerie AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 1 AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 2 AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 3 AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery 4 Vstoupit do galerie

Kdybych pak měl odhlédnout od osobních preferencí u designu a podívat se objektivně na zpracování, u něj není prakticky co vytknout. Vše, co má lícovat, totiž lícuje jak má. Vše, co se má hýbat, se plynule hýbe a ani jakékoliv technické nedodělky typu nepěkná spára či špatně “odlitá” hrana u nabíječky nenaleznete – tedy minimálně u námi testovaného kusu nebyly. V tomto směru je tedy vše v naprostém pořádku.

Testování

Alfou a omegou každé nabíječky je bezesporu to, jak a zda nabíjí. Na to jsem se samozřejmě zaměřil i já v uplynulých týdnech, abych mohl nyní s klidným srdcem, že vše funguje přesně tak, jak má. Jelikož je nabíječka jen jednoportová, moc srandy si s ní v autě zkrátka neužijete, jelikož jste omezeni právě její kapacitou. Pokud však cestujete zpravidla sami či nemá posádka vašeho vozu nabíjet svá zařízení současně, bude vám tato nabíječka naprosto bez problému dostačovat.

Osobně jsem přes ní nabíjel primárně můj iPhone XS, který jsem s ní dostal díky rychlonabíjení z 0 na 50 % za 28 minut a na 100 % pak dohromady za zhruba hodinu a 43 minut. Jedná se tedy o čas, na který se člověk dostane i v případě použití klasického nástěnného adaptéru doma či v práci, což je zkrátka fajn. Díky parádnímu výkonu nabíječky se navíc nemusíte bát toho, že vám telefon nedokáže patřičně “dokrmovat” při použití autonavigace při nabíjení. Poměrně rád jezdím s Google Maps, který jsou na baterii vcelku náročné a nejednou se mi proto stalo, že jejich spotřebě autonabíječka zkrátka nestačila. To se však zde naštěstí neděje a procenta baterky letí i při jejich spuštění pozvolna nahoru.Kladně musím dále zhodnotit i téměř nulové zahřívání produktu, které též není žádnou samozřejmostí. Jasně, pár stupňů navíc při používání nabíječka přeci jen má, ale nejedná se rozhodně o nic extrémního.

Není však vše zlato, co se třpytí. Jednu výtku totiž k AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery mám. Jedná se konkrétně o její notifikační systém založení na diodách. Podobné vychytávky nemám v autě osobně příliš v lásce a přestože chápu, proč bylo něco takového do nabíječky implementováno, přijde mi trochu škoda, že si uživatel nemůže jednoduše vybrat, zda něco takového chce či nechce. Takto se musí se svítícím zapalovačem smířit, ať chce či nikoliv. Jasně, bavíme se tu jednak o malém nevýrazném světle a jednak o nabíječce za pár korun, avšak myslím si, že ani u levných produktů není dobré dělat kompromisy. Je mi ale jasné, že aby byla deaktivace nějak smysluplně možná, bylo by potřeba nabíječku buď osadit tlačítkem či jí softwarově propojit přes aplikaci s telefonem – v obou případech se tedy bavíme o financích pro výrobce navíc, což by se odrazilo i na finální ceně produktu a jeho cenová lákavost by tedy byla rázem ta tam.

Resumé

Co říci závěrem? AlzaPower Car Charge P310 USB-C Power Delivery je s ohledem na cenu opravdu dobrou autonabíječkou, kterou je radost používat. Je na ní spoleh, je bezpečná, ze zapalovače příliš nevyčnívá a kromě telefonu vám dokáže energeticky zasytit třeba i iPad. Škoda jen diodového systému, který nemusí úplně sednout každému. Ten však osobně vnímám jako drobnost, která by od koupě produktu odradit neměla – kor ne za cenu, kterou si za ní nyní Alza účtuje.