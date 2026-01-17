Druhá generace oblíbeného držáku je tu! Seznamte se s HyperMount Vacuum Car Mount V2

Komerční sdělení: MagSafe příslušenství se těší mezi uživateli obrovské popularitě a to z velmi dobrého důvodu. Jeho využití je totiž velmi jednoduché, přesto však dokáží MagSafe doplňky zásadně zpříjemnit či zjednodušit život. Přesně takovým kouskem je i speciální držák od společnosti Statik, který připevníte téměř kamkoliv.
HyperMount Vacuum Car Mount V2 je nová generace extrémně odolného magnetického držáku na telefon, který vsází na vakuové přisátí místo lepidel či přísavek. Díky tomu drží pevně i při jízdě po rozbitých cestách a výrobce uvádí odolnost proti tahu až 30 kilogramů, což je hodnota, která dává klid za volantem.
Držák je plně kompatibilní s MagSafe u iPhonů, přičemž majitelé Androidů mohou využít přiložené magnetické kroužky. Samozřejmostí je 360stupňové otáčení a možnost snadno nastavit telefon na výšku i na šířku přesně podle potřeby. Instalace je otázkou několika vteřin. Stačí přiložit, uzamknout vakuový mechanismus a hotovo, bez zbytků a bez poškození povrchu.
HyperMount V2 ale neslouží jen do auta. Přichytíte jej na sklo, zrcadlo, pracovní stůl nebo kuchyňskou linku, takže se hodí i pro videohovory, natáčení nebo sledování receptů. V balení navíc nechybí vše potřebné včetně nano padu, magnetických kroužků a základního příslušenství. Výsledkem je elegantní, univerzální a mimořádně pevný držák, který dává telefonu jistotu v autě i doma. A jelikož je tento kousek dostupný za lidových 299 Kč, není nad čím váhat. Doma by jej měl mít každý majitel telefonu s MagSafe.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.