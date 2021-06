Budoucnost je tu. Tyto chytré brýle propojíte s iPhonem a přes aplikaci z nich uděláte sluneční

Nejsou brýle jako brýle. Pořídit si můžete takové, které vás vyjdou na pár desítek korun, anebo takové, za které zaplatíte tisíce. I když to mnoho jedinců vůbec neví, tak v případě levných a nekvalitních brýlí je dokonce lepší, abyste je vůbec nenosili a zůstali raději bez nich – mohou vám totiž poškodit zrak. Postupem času se mnoho věcí, které používáme každým dnem, stává chytrými. Ještě několik let nazpátek bychom asi velmi těžko předpokládali, že se nám v domě například ráno budou automaticky otevírat žaluzie, anebo že se automaticky při dosažení určité míry vlhkosti spustí odvlhčovač. A stejně chytrými se v poslední době stávají i brýle, na kterých dokonce nejspíše již po dobu několika let pracuje i samotný Apple.

Na crowdfundingovém portálu Indiegogo se se nějakou dobu nazpátek objevil produkt s názvem Dusk. Pokud bychom jej měli shrnout v jediné větě, tak se jedná o chytré sluneční brýle, jejichž míru zatemnění můžete ovládat buď pomocí aplikace v telefonu, anebo pomocí tlačítek na těle samotných brýlí. Sluneční brýle Dusk od společnosti Ampere využívají elektrochromatická skla, která najdeme mimo jiné také u vnitřních zpětných zrcátek ve vozidlech. Zde nám tato technologie slouží k tomu, abychom nebyli oslňování světly vozidel, které jedou za námi. Kromě toho, že si na chytrých hodinkách Dusk můžete nastavit úroveň zatemnění, tak je můžete využít také jakožto handsfree zařízení. Zapomenout nesmíme ani na možnost poslouchání oblíbené hudby prostřednictvím malého reproduktoru u ucha či na integrovaný držák na lokalizační přívěšek AirTag, jenž se nachází uvnitř pouzdra na brýle.

Chytré brýle Dusk se samozřejmě musí nabíjet. V tomto případě si ale nemusíte dělat starosti s tím, že by hodinky nevydržely. Společnost Ampere, která za brýlemi Dusk stojí, uvádí, že zvládnou až po dobu 4 hodin přehrávat hudbu, v pohotovostním režimu pak brýle vydrží údajně až 20 dní. Z nuly na 80 % se pak brýle Dusk zvládnou nabít za pouhých 15 minut. S pomocí brýlí Dusk můžete také využívat hlasové asistenty (včetně Siri) a navíc k tomu disponují také certifikátem IP65, což jim zajistí ochranu proti prachu i vodě. Podle dostupných informací se díky elektrochromatické technologii zvládne úroveň ztmavení změnit prakticky okamžitě – konkrétně za jedinou desetinu sekundy. Brýle Dusk jsou zatím pouze prototypem, pokud se vám ale tento projekt líbí, tak jej můžete podpořit na Indiegogo. V době psaní tohoto článku získal projekt Dusk finanční podporu téměř 200 tisíc dolarů, což je mnohonásobně více oproti původnímu cíli v podobě 15 tisíc dolarů.