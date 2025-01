První chytré brýle od Applu dorazí nejdřív za 3 roky, má z nich být druhý iPhone!

Zatímco headsetem Vision Pro zatím Apple díru do světa neudělal, dalším produktem z tohoto světa by s trochou štěstí mohl. Řeč je konkrétně o plnohodnotných chytrých brýlích, které by designově vypadaly jako standardní brýle, avšak v jejich obroučkách by byl ukryt výkonný hardware, který by jim přidal kýžené chytré funkce. Právě na podobném produktu totiž Apple již nějakou dobu pracuje a jak se zdá, pomalu ale jistě směřuje k jeho dokončení.

O vývoji chytrých brýlí se před pár hodinami ve svém týdenním souhrnu informací ze světa Applu rozpovídal i reportér Mark Gurman z Bloombergu. Ten se nechal slyšet, že než Apple produkt uvede na pulty obchodů, musí překonat spoustu velkých technologických překážek, které nyní zásadně brzdí vývoj. Díky technologickému pokroku se však tyto věci pozvolna daří řešit, což Applu dává naději ve formě dokončení brýlí zhruba do tří let. Nyní například intenzivně řeší displeje, které do nich nasadí. Jednat by se mělo konkrétně o microLED panely s vynikajícím podáním barev.

Co se týče designu, brýle by měly vypadat víceméně jako klasické dioptrické či sluneční brýle, což by jim mělo zajistit mezi uživateli velkou oblibu. Uvolnit by je navíc měl Apple v době, kdy ještě nic podobného standardem nebude, což by mu mělo zajistit, že je svět s trochou štěstí přijme podobně jako přijal v roce 2007 první iPhone. Jinými slovy, pokud bude mít Apple štěstí, dokáže svými chytrými brýlemi opět změnit svět. Jedním dechem se ale sluší dodat, že na podobné soudy je samozřejmě zatím moře času.