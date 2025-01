Chystá se na Apple Vision Pro příval nových her? Vývojáři mají jasno odpověď!

Jablečný headset pro smíšenou realitu Vision Pro by mohl mít poměrně velký potenciál v oblasti herního průmyslu. Napovídá tomu přinejmenším nedávno provedený výzkum.

Nový průzkum mezi herními vývojáři ukázal značný zájem o Vision Pro pro hraní her, přičemž velký nárůst se očekává od her pro systém VisionOS, které budou brzy vytvořeny. Jak zveřejnil server GamesBeat, nedávný průzkum na konferenci Game Developers Conference se snažil zjistit zapojení vývojářů do nové platformy společnosti Apple.

„Ačkoli v současné době vytváří hry pro operační systém Apple Vision OS pouze 8 % vývojářů VR/AR, zdá se, že tato platforma získává stále silnější pozici. Téměř pětina (18 %) respondentů uvádí, že jejich příští hry budou na této platformě, a čtvrtina se zajímá o VR headset společnosti Apple,“ stojí v související zprávě. Všechny tyto tři údaje jsou svým způsobem zajímavé.

Fotogalerie Vision Pro Demo Vision Pro vision pro stand P02 WWDC 24 vision OS 24 P02 WWDC 24 vision OS 7 Vstoupit do galerie

Za prvé je trochu překvapivé, že 8 % vývojářů VR/AR her v současné době pracuje na projektu pro systém VisionOS. Z jejich snažení jsme toho zatím rozhodně moc neviděli, protože herních možností pro Vision Pro je zatím málo. Toto číslo je tedy rozhodně povzbudivé. Za druhé, skutečnost, že 18 % respondentů potvrdilo, že jejich příští hra bude na platformě Vision Pro, ukazuje, jak velkého růstu bychom se měli brzy dočkat. Poslední otázka je také obzvláště důležitá, zejména při porovnání zájmu o VisionOS s jinými platformami.

Je pozoruhodné, že 26 % respondentů uvedlo, že je systém visionOS jako herního vývojáře velmi zajímá, zatímco totéž uvedlo pouze 25 % respondentů v případě PlayStation VR2– platformy, která by mohla brzy podpořit úsilí společnosti Apple v oblasti Vision Pro. Průzkumu se zúčastnilo celkem přes 3 000 herních vývojářů, což je početná skupina, která poskytuje solidní přehled o tom, co tvůrci v herní komunitě plánují.