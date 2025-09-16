Meta chystá revoluci! Unikly její nové chytré brýle se zabudovaným HUD displejem

Meta má již zítra světu představit na konferenci Connect své nejnovější hardwarové novinky, ale jak už to tak bývá, velká část překvapení je pryč ještě před samotnou premiérou. Tentokrát za to může uniklé video na YouTube, které prakticky potvrzuje existenci prvních chytrých brýlí od Metay s vestavěným HUD displejem.
Podle dostupných informací vznikly nové brýle ve spolupráci s EssilorLuxottica a mají se objevit hned ve dvou variantách – konkrétně pod značkami Ray-Ban a Oakley. Zásadní novinkou je displej v jednom ze skel, díky němuž už nepůjde jen o „chytrou kameru na obličeji“ jako u první generace, ale o skutečný kus nositelné elektroniky s vlastní vizí budoucnosti.
New Meta smartglasses with display leaked via an unlisted video on their own YouTube channel
Along with their EMG wristband, and other smartglass models they plan to show off this week at Meta Connect pic.twitter.com/8tTlmaeQ0a
— SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 15, 2025
Ovládání bude zajišťovat chytrý náramek využívající technologii EMG, který snímá drobné svalové pohyby v zápěstí. Podle videa tak bude možné brýle ovládat jednoduchým sevřením prstů á la štípnutí či poklepáním prstů. Oakley varianta má navíc nabídnout kameru přímo na nosníku, což je vylepšení, o kterém se spekulovalo už u předchozí generace, ale tehdy nakonec nedorazilo.
Cenu video nezmiňuje, ale podle Bloombergu se máme připravit na částku okolo 800 dolarů. To by z nich dělalo zařízení dražší než běžné chytré brýle s kamerou, ale zároveň dostupnější než pokročilé headsety typu Vision Pro. Meta tak evidentně sází na to, že dokáže spojit styl, AI funkce a lehkou rozšířenou realitu do jediného produktu, který si lidé skutečně vezmou ven mezi lidi. A pokud se vše potvrdí na Connectu, může jít o nejzásadnější chytré brýle, jaké jsme zatím viděli.