WWDC 26 iOS 27 LIVESTREAM: Sledujte Apple keynote dnes živě

WWDC 26 iOS 27 se představí již dnes a nejen vývojáři, ale celý svět uvidí budoucnost operačních systémů společnosti Apple. Pokud chcete být u toho, máte možnost díky livestreamu, kde vám nabídneme informace o všem, co Apple dnes představí na WWDC 26. Kromě iOS 27, watchOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a VisionOS 27 a tvOS 27 se zástupci Apple pochlubí také se svou vizí budoucnosti jednotlivých operačních systémů a toho, co bude v příštím roce z hlediska vývojářů nejdůležitější nejen pro samotné operační systémy, ale také produkty jako takové.
WWDC 26 LIVE – sledujte keynote Apple živě
Apple odstartuje svou každoroční vývojářskou konferenci WWDC 26 dnes večer. Právě zde tradičně představuje největší softwarové novinky roku a letošní ročník bude mimořádně důležitý. Očekává se totiž uvedení iOS 27, nové generace Apple Intelligence a zásadních změn v Siri.
Co je WWDC 26?
WWDC (Worldwide Developers Conference) je největší každoroční vývojářská konference společnosti Apple. Právě zde firma ukazuje budoucnost svých operačních systémů pro iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV a Vision Pro. Konference WWDC 26 probíhá od 8. do 12. června a zahajuje ji tradiční keynote společnosti Apple.
iOS 27: Největší hvězda WWDC 26
Nejsledovanější novinkou letošní konference bude bezpochyby iOS 27.
Přestože iOS 26 přinesl minulý rok zásadní redesign v podobě designového jazyka Liquid Glass, letos se očekává spíše důraz na stabilitu, výkon a umělou inteligenci. Podle informací z několika zdrojů se Apple zaměří hlavně na vylepšení Siri a hlubší integraci Apple Intelligence napříč systémem.
Mezi očekávané novinky iOS 27 patří:
- výrazně chytřejší Siri
- hlubší propojení s AI modely
- nové funkce Apple Intelligence
- vylepšené vyhledávání v systému
- lepší práce s kontextem uživatele
- rychlejší a stabilnější prostředí
- nové funkce pro aplikace Zdraví, Fotky a Peněženka
- další rozšíření možností Dynamic Islandu
Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil, ale právě umělá inteligence má být hlavním tématem celé keynote.
Siri čeká největší proměna v historii
Pokud existuje jedna funkce, kterou dnes budou fanoušci Applu sledovat nejvíce, pak je to Siri. Apple je pod tlakem kvůli rychlému nástupu konkurentů jako ChatGPT, Gemini nebo Claude. Očekává se proto, že Siri dostane zcela nové AI schopnosti a bude schopná vést přirozenější konverzace, pracovat s kontextem a provádět složitější úkoly napříč aplikacemi. Řada analytiků označuje letošní WWDC za klíčový okamžik celé AI strategie Applu.
Apple Intelligence 2.0
Další velkou kapitolou keynote bude Apple Intelligence. Po loňském představení první generace AI funkcí se letos očekává jejich výrazné rozšíření. Apple by měl ukázat nové generativní funkce, pokročilé asistenty, chytřejší práci s textem, obrázky i hlasem a větší propojení napříč ekosystémem.
macOS 27, iPadOS 27 a watchOS 27
Kromě iOS 27 představí Apple také nové verze ostatních operačních systémů.
macOS 27
- další propojení s Apple Intelligence
- nové AI funkce pro produktivitu
- vylepšení výkonu a stability
iPadOS 27
- lepší multitasking
- další přiblížení Macu
- nové profesionální funkce
watchOS 27
- zdravotní funkce využívající AI
- nové tréninkové možnosti
- vylepšené notifikace
visionOS 27
- nové možnosti prostorových aplikací
- rozšíření Vision Pro ekosystému
Bude Apple představovat nový hardware?
WWDC bývá primárně softwarová akce, ale Apple v minulosti několikrát překvapil. Spekuluje se o budoucích produktech využívajících umělou inteligenci, chytrých brýlích nebo skládacím iPhonu. Většina analytiků však očekává, že hlavní pozornost bude patřit softwaru a AI.
Kdy začíná keynote WWDC 26?
Apple keynote začíná dnes v 19:00 středoevropského času. Společně s námi můžete sledovat živý přenos, průběžné novinky i kompletní souhrn všech představených funkcí.
WWDC 26 ONLINE – vše důležité na jednom místě
Tento článek budeme během celé keynote aktualizovat v reálném čase. Pokud chcete vědět vše o iOS 27, Apple Intelligence, Siri, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 a dalších novinkách, uložte si tuto stránku do záložek a sledujte náš živý přenos.