10 věcí, které by si měl iOS 15 vypůjčit z Androidu 12

Jen pár dní zbývá do vývojářské konference WWDC21, na které Apple představí mimo jiné také nové majoritní verze svých operačních systémů. Konkrétně se můžeme těšit na iOS a iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 a tvOS 15. Jestliže už netrpělivě čekáte a odpočítáváte poslední dny do konference, tak by se vám mohl líbit také tento článek. Kromě Applu přišel s novou verzí svého operačního systému také Google – ten konkrétně oznámil příchod Android 12. V současné chvíli si mohou uživatelé některých telefonů s Androidem nainstalovat beta verzi tohoto zmíněného systému, tudíž už víme, co všechno se objeví v plné verzi. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 10 věcí, které by si měl iOS 15 vypůjčit z nového Androidu 12. Vaše poznatky pak můžete vyjádřit v komentářích.

Herní režim

Jablečné produkty jsou stvořené především pro práci – o tom žádná. Odreagovat se ale čas od času musí každý z nás – ideálním způsobem jsou v tomto případě mobilní hry. Při hraní však rozhodně nechceme být rušeni – například taková jedna příchozí notifikace dokáže hru úplně zničit. Android 12 přesně pro tyto případy nabízí herní režim, díky kterého si můžete být stoprocentně jistí, že vás při hraní nikdo rušit nebude. V iOS si sice aktuálně můžete herní režim nastavit pomocí automatizací, nejedná se však o funkci, která je součástí iOS. Pokud byste chtěli zjistit, jak aktuálně lze v iOS herní režim nastavit, tak stačí klepnout na článek níže. Nám před příchodem iOS 15 nezbývá nic jiného, než se modlit, že se herního režimu dočkáme.

Historie oznámení

Oznamovací centrum v rámci iOS dost možná většině uživatelům vyhovuje. Samozřejmě se však najdou takoví, kteří by si přáli provést určité změny. Pokud se o své oznamovací centrum na iPhone staráte, tak jej zajisté minimálně jednou kompletně smažete. Právě tohle smazání ale může vést k určitým problémům, a to především tehdy, pokud se nám podaří nějakou notifikace přehlédnout. Po smazání oznamovacího centra už neprohlédnutou notifikaci jednoduše zpátky nedostanete. V Android 12 přibyla speciální sekce s historií oznámení, ve které si můžete prohlédnout i smazané notifikace, a to až 24 hodin dozadu. Uvítali byste tuto funkci v iOS 15?

Změna barev

Pokud kromě iPhonu vlastníte také Mac či MacBook, tak jste si dost možná v rámci předvoleb nastavili barevný akcent, společně s barvou označení. V macOS je k dispozici hned několik barev, pomocí kterých můžete dát celému systému určitý barevný nádech. Muži ocení především černou a modrou barvu, ženy pak růžovou – kromě nich je ale k dispozici třeba i červená a zelená. Pokud byste chtěli stejnou možnost pro změnu barev najít i v iOS či iPadOS, tak se vám to nepovede. Na druhou stranu lze ale takové změny provádět v Androidu 12, který si tak můžete upravit přesně podle vašeho gusta. A kdo ví, třeba se dočkáme i v iOS 15.

Widget s kontakty

Dlouhou dobu, až do příchodu iOS 14, byl součástí jablečného mobilního operačního systému widget s oblíbenými kontakty. S pomocí tohoto widgetu jste mohli rychle kohokoliv vytočit, a to buď klasickým hovorem či přes FaceTime, anebo jste mohli začít psát zprávu. Bohužel, s příchodem iOS 14 se Apple rozhodl, že tento widget odstraní, a to z nepochopitelných důvodů. Pokud tedy v současné chvíli chcete tento widget využít, tak si musíte stáhnout nějakou aplikaci třetí strany, která vám zpřístupní podobný, popřípadě musíte využít Zkratky. Android 12 namísto toho přišel s přepracovaným widgetem s oblíbenými kontakty, tak doufejme, že se Apple v iOS 15 umoudří.

Přepracovaná uzamčená obrazovka

Uzamčená obrazovka je na všech jablečných zařízeních již po dobu několika dlouhých let prakticky nezměněná. Android 12 při této příležitosti přichází s kompletně přepracovanou uzamčenou obrazovkou, což je naprosto perfektní. Uzamčená obrazovka na Androidu 12 je chytrá, intuitivní, více animovaná a jednodušší na používání. Například, pokud nejsou zobrazené žádné notifikace, tak se zvětší hodiny, jakmile se notifikace objeví, tak hodiny zmenší – jen jeden z mnoha příkladů. Doufejme, že s iOS 15 Apple přijde s možností pro „překopání“ uzamčené obrazovky podle vlastního gusta. Rozhodně by to iOS pěkně oživilo.

Změna hesla jednoduše

Součástí Nastavení v iOS je speciální sekce, ve které můžete spravovat svá hesla. Kromě toho, že si v této sekci můžete hesla zobrazit, tak se vám může také zobrazit informace o tom, zdali nedošlo k úniku některého z vašich hesel. Pokud k úniku došlo a vy si chcete heslo na webu změnit, tak je nutné klepnout na odkaz a složitě změnu provádět. Android 12 ve spojení s Google Chrome přišel s novou funkcí, kdy si takto uniklé heslo změníte jediným klepnutím a nemusíte se o nic starat. Jedná se o naprosto perfektní funkci – hodně uživatelů totiž únik hesla vůbec neřeší, jelikož jeho změna je relativně složitý proces, který se musí ověřovat.

Aplikace třetí strany v ovládacím centru

Ovládací centrum v iOS dokáže perfektně urychlit vybrané akce – například změnu jasu, spuštění svítilny či rychlá identifikace hrající skladby. Rozhodně by ale bylo fajn, kdyby do ovládacího centra svými prvky mohly přispět také aplikace třetí strany. Z různých aplikací byste si tak mohli zobrazit vybrané ovládací prvky, které by s konkrétní aplikací nějak spolupracovaly. Android 12 tohle umožňuje, což je opět skvělé. Nejedná se sice o funkci, která vyloženě hoří. Kdybychom se jí však v iOS 15 dočkali, rozhodně by to bylo fajn. Vždy totiž funkci nemusíme nutně využívat, takže by se Apple zavděčil všem.

Chatovací bubliny

V dnešní moderní době jsme s přáteli a rodinou v kontaktu prakticky neustále. Využíváme k tomu různé chatovací aplikace – například Messenger, WhatsApp či třeba nativní iMessage od Applu. V rámci operačního systému Android již od verze 11 můžete využívat jakési konverzace v bublinách. Díky nim můžete kdekoliv v systému jednoduše komunikovat s vybranými kontakty a zároveň dělat cokoliv jiného. Jedná se o skvělý příklad multitaskingu na mobilních telefonech. Není žádným tajemstvím, že iOS bohužel nedisponuje prakticky žádným multitaskingem, což je obrovská škoda a doufejme, že dojde k nápravě.

Skupiny notifikací

Poslední aktualizace oznamovacího centra proběhla v iOS před několika dlouhými lety. Od té doby je oznamovací centrum samozřejmě lepší, především díky seskupování. Pořád se ale nejedná o ideální stav. Android 12 v oznamovacím centru konkrétně nabízí jakési skupiny notifikací – konkrétně konverzace, notifikace a ztišené. Díky této funkce si můžete jednoduše nechat zorganizovat vaše notifikace a můžete tak vidět pouze ty notifikace, které vás zajímají nejvíce. Android 12 pak přišel s novým vzhledem oznamovacího centra, které vypadá úžasně. Dočkáme se změn i v iOS 15? Doufejme, více se dozvíme již brzy.

Pozastavení aplikací

Asi každý z nás má v telefonu nějakou aplikaci, kterou využijeme jen jednou za měsíc. Na iPhonu vás tato notifikace může stále otravovat notifikacemi a může se objevovat v návrzích Siri, čímž se neustále připomíná. Google přesně pro tyto aplikace v Android 12 představil funkci pro pozastavení. Pokud dojde k pozastavení nějaké aplikace, tak ta přestane kompletně využívat operační paměť, přestane mít vliv na vybíjení baterie a nebude schopna posílat notifikace. V iOS je sice k dispozici odložení aplikací, avšak tato funkce funguje pouze v případě, že je málo místa v úložišti. Nepoužívané aplikace tak stále musíme odstraňovat.