iMessage mohly na Android dorazit už v roce 2013, Apple však plán nakonec smetl ze stolu

Jednou z nejlepších vychytávek ekosystému Applu jsou bezesporu zprávy iMessage, které jablíčkářům umožňují rychle, jednoduše a komplexně komunikovat mezi sebou. Právě omezenost na Apple svět lze však ve výsledku vnímat i jako jejich největší omezenost, jelikož se kvůli nim iMessage nemohou rovnat multiplatformním komunikátorům v čele s WhatsApp, Messengerem či Signalem. Přitom stačilo zřejmě před osmi lety relativně málo a vše mohlo být jinak.

V právě probíhající soudní bitvě mezi Applem a společností Epic stojící za fenoménem Fortnite tahají obě strany z rukávu skutečně zajímavé materiály, kterými se chtějí navzájem dostat na lopatky a protlačit tak své zájmy. A právě jeden z těchto materiálů se točí kolem minulosti iMessage. Jedná se konkrétně o úryvek mailové konverzace mezi předními představiteli Applu Eddym Cuem a Craigem Federighim z roku 2013, ve kterém mimochodem začal Google usilovat o WhatsApp.

Právě zájem Googlu o WhatsApp Eddyho Cua vystrašil natolik, že se rozhodl dalším manažerům Applu v čele s Craigem navrhnout kýžený vstup iMessage na Android. Tímto krokem totiž měl být kalifornský gigant schopen Googlu takříkajíc přistřihnout křidélka, jelikož by hodil vidle do jeho růstu – tedy samozřejmě v případě, že by se mu podařil získat WhatsApp. V opačném případě by pak zkrátka jen získal pro svou službu další nové uživatele a tedy i potenciální zákazníky. Lidem kolem Craiga se však myšlenka nelíbila a kromě nulové vize jakékoliv možné monetizace v ní viděli i problém s možným útlumem prodejů Apple produktů, které mohly hnát právě iMessage. Rodiče totiž svým dětem kupovaly Apple produkty mimo jiné i díky jednoduchým komunikačním platformám FaceTime a iMessage, k čemuž by však ve chvíli, kdy by byly iMessage na Androidech již nemuseli mít důvod.

Cuova vize tak vzala kvůli jejímu nepřijetí vedení Applem v roce 2013 za své a jinak tomu není ani nyní. Svět komunikátorů se navíc za posunul roky extrémně posunul a iMessage pro Android kvůli tomu dávají dnes daleko menší smysl, než tomu mohlo být před pár lety, kdy byly komunikátory teprve v rozmachu.