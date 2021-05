Apple hodil Android přes palubu. Nenabídne na něm všechna vylepšení Apple Music

Zatímco například služby Apple Arcade, iCloud či Apple Fitness+ jsou dostupné jen na produktech z dílny Applu, Apple Music si již řadu let můžete vychutnat i na telefonech s Androidem. Asi vás proto nepřekvapí, že i do něj míří novinky, které kalifornský gigant včera odpoledne oznámil skrze tiskovou zprávu. Poměrně zajímavé je ale to, že ne všechny.

Zatímco Lossless režim a Hi-Resolution Lossless režim telefony s Andridem u Apple Music podporovat od června budou, jelikož na to Apple připravuje i jejich aplikaci, u prostorového zvuku tomu tak alespoň podle informací portálu MySmartPrice nebude. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že nejvyužitelnější vylepšení Apple Music, které budou u Apple produktů podporovat prakticky jakákoliv bezdrátová sluchátka, bude na konkurenčním Androidu chybět a uživatelé si tak u něj užijí jen bezztrátový režim, který však půjde přehrávat jen na kompatibilních sluchátkách a reproduktorech, kvůli čemuž se nedá očekávat jeho velký rozmach. A to ani přesto, že bude součástí Apple Music zdarma.

V tuto chvíli není zcela jasné, zda Apple s podporou prostorového zvuku u Androidu nepočítá jen dočasně, nebo je to rozhodnutí trvalé. Nicméně vzhledem k tomu, že do spuštění vylepšené Apple Music zbývají ještě minimálně dva týdny se zdá poměrně nepravděpodobné, že by se jednalo o krátkodobé řešení zvolené kvůli nedostatku času pro vývoj. Kalifornský gigant si tím chce velmi pravděpodobně zajistit alespoň určitou míru exkluzivity pro své produkty a tím nalákat majitele Androidů. Zda se mu to tímto krokem podaří či nikoliv ukáže až čas.