AirPods Max nezvládnou přehrát Apple Music HiFi ani přes kabel

Apple oznámil novinky v jeho hudbu streamující službě Apple Music, které s sebou ale nesou i jisté kontroverze. I když jsou výhody zřejmé, zásadním problémem je, že bezztrátový zvuk nebo chcete-li Apple Music HiFi nebude podporován ani na AirPodech a AirPodech Pro, což by tak nepřekvapilo, jako že se ho nedočkají ani AirPody Max. Nyní se navíc dozvídáme, že to ani skrze propojení kabelem Lightning.

Kvůli omezením plynoucích ze schopností připojení skrze technologii Bluetooth a zvukového kodeku, který Apple používá (AAC), přes ni nelze jednoduše bezztrátový formát hudby poslouchat. Očekávalo se, že Apple přinese nový kodek, který to umožní (stejně jako to má společnost Sony s jeho LDAC), což se ale nestalo. Důsledkem toho je, že si toho nejkvalitnějšího poslechu neužijete ani na AirPodech Max. Bohužel to dokonce ale ani po jejich připojení s přehrávaným zařízením skrze Lightning kabel.

Magazínu The Verge to potvrdil sám Apple. Kabelový poslech AirPodů Max, i když máte Lightning na 3,5mm jack konektor, přijímá pouze zdroje analogového výstupu. Když přehráváte bezztrátovou skladbu z Apple Music s iPhonem kabelem propojeným s AirPody Max, zvuk se sice převede na analogový, ale poté se zase znovu digitalizuje. Tyto převody mají samozřejmě za následek jisté ztráty, a vzhledem k tomu už se prostě nedá říci, že je výsledek skutečně shodný se zdrojem.

Poslech bezztrátového zvuku ze zařízení tak bude nutně vyžadovat kabelová sluchátka kompatibilní s formátem ALAC, případně převodník digitálního signálu na analogový. Hudba na AirPodech Max bude samozřejmě znít pořád skvěle, a to i díky nově představené podpoře Dolby Atmos. Pokud ale máte absolutní sluch a jste posedlí technickými detaily, tak si na těchto sluchátkách za 17 tisíc skutečně bezztrátovou hudbu prostě neužijete. Tedy alespoň prozatím ne.