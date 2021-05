Apple Music HiFi: Vše, co jste chtěli vědět

Je to jen několik málo hodin nazpátek, co Apple po dlouhých spekulacích a zprávách představil velké a významné vylepšení jeho streamovací služby Apple Music. Konkrétně jsme se dočkali představení nových funkcí, díky kterým můžete poslouchat skladby v bezztrátové kvalitě a s prostorovým zvukem s Dolby Atmos. Kdybychom řekli, že jablečný svět na tohle vylepšení nečekal dlouho, tak bychom lhali – o to více je dost možná většina z vás na zmíněná vylepšení natěšená. Pojďme se společně v tomto článku podívat na všechno, co jste o Apple Music „HiFi“ chtěli vědět, a co by vám nemělo uniknout.

Prostorový zvuk s Dolby Atmos

Ihned po spuštění služby budou mít uživatelé Apple Music možnost přehrát si tisíce různých skladeb s podporou prostorového zvuku a Dolby Atmos. Počet skladeb, které budou prostorový zvuk podporovat, se samozřejmě bude neustále rozšiřovat. S prostorovým zvukem si budete ihned schopni přehrát skladby od interpretů, mezi které patří například J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves či třeba The Weeknd. Podle slov Applu se jedná o naprosto nový a revoluční způsob pro poslech hudby. Prostorový zvuk zaručí, že jej při poslechu uslyšíte ze všech stran, tudíž ním budete svým způsobem „obklopeni“.

Prostorový zvuk s Dolby Atmos budou schopná přehrávat veškerá sluchátka s čipem H1 či W1 – jedná se tedy o veškerá sluchátka AirPods a Beats. U těchto sluchátek je Dolby Atmos vždy zapnutý (pokud je k dispozici), u jiných sluchátek jej bude potřeba aktivovat v nastavení. Uživatelé si dále užijí prostorový zvuk Dolby Atmos na nejnovějších iPhonech, iPadech a Macích, kromě toho také na HomePodu či na Apple TV 4K v případě, že uživatel připojí televizi, která Dolby Atmos podporuje. Hudbu s podporou Dolby Atmos poznáte velmi jednoduše – najdete u ní malý odznáček.

Bezztrátové audio

Jak už bylo zmíněno výše, tak kromě prostorového zvuku nabídnou skladby v Apple Music také bezztrátovou kvalitu. To jednoduše řečeno znamená, že uživatelé budou schopni určité skladby přehrávat v o mnoho lepší kvalitě než doteď. Bezztrátové audio v Apple Music bude začínat na CD kvalitě, čemuž se rozumí 16bit/44.1 kHz, dostane se však až na 24-bit/48 kHz. Vybrané skladby pak nabídnou také Hi-Res bezztrátové audio ve kvalitě 24-bit/192 kHz. Kvalitu zvuku si uživatelé budou moci přizpůsobit přímo v Nastavení. K dispozici budou možnosti pro odlišné nastavení v případě, že posluchači budou přehrávat hudbu z Wi-Fi, anebo z mobilních dat – kvalitnější hudba totiž využije více dat.

Po spuštění služby by mělo být k dispozici okolo 20 milionů skladeb v bezztrátové kvalitě, do konce letošního roku by jich pak mělo být více než 75 milionů. Apple pro zprostředkování bezztrátového audia využívá vlastní kodek ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Jablečná společnost uvádí, že díky tomuto kodeku budou posluchači schopni slyšet hudbu v takové kvalitě, ve které byla nahrána přímo ve studiu.

Kodek ALAC

Apple Lossless Audio Codec je formát pro kódování audia vyvinutý společností Apple. Pro ukládání hudby je využíván kontejner MP4, soubory mají příponu .m4a. ALAC není založen na kodeku AAC, ale používá lineární predikci, podobně jako ostatní bezztrátové kodeky – například FLAC. Na hudební soubory ALAC není využita žádná DRM ochrana.

Dostupnost a cena

Někteří nadšenci se nyní zajisté ptají, kdy se příchodu výše zmíněných novinek pro Apple Music dočkáme. Dobrou zprávou je, že již brzy – konkrétně za pár týdnů, a to při příležitosti vydání iOS a iPadOS 14.6, macOS 11.4 a tvOS 14.6. Beta verze těchto operačních systémů jsou již k dispozici, ostrého vydání se však dočkáme nejspíše někdy na začátku června. Důležité je také zmínit fakt, že veškeré novinky v Apple Music budou k dispozici zcela zdarma. Předplatné Apple Music se tedy žádným způsobem nebude rozdělovat a stávající předplatitelé pro získání prostorového audia s Dolby Atmos a bezztrátového audia nemusí dělat prakticky vůbec nic, tedy kromě aktualizace.