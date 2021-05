AirPods 3: Vše, co o nich zatím víme

Již zítra bychom se měli podle poměrně odvážných spekulací kolujících po internetu dočkat odhalení nové generace sluchátek AirPods. Řeč je konkrétně o v pořadí již třetí generaci základního modelu, který si svou premiéru odbyl už v roce 2016 coby doporučené příslušenství pro tehdy první “bezjackovský” iPhone – tedy iPhone 7. Ačkoliv v tuto chvíli samozřejmě nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, že se zítra nových AirPods skutečně dočkáme, rozhodně není od věci si osvěžit všechny informace, co o této novince víme, ať nás zítra potenciálně méně překvapí.

Vzhled AirPods 3

S trochou nadsázky by se dalo říci, že přestože budou nová sluchátka AirPods vypadat jinak než jejich předešlé modely, designově nepřekvapí. To proto, že nám uplynulé měsíce nabídly extrémní množství nejrůznějších úniků fotek pocházejících mimo jiné z dodavatelského řetězce Applu, který měl na starost jejich testovací výrobu. Díky tomu můžeme proto již nyní říci, že AirPods 3. generace budou svým vzhledem připomínat AirPods Pro bez jejich silikonových špuntů. Jednat se tedy bude i nadále o sluchátka peckového typu, která budou sedět každému, komu seděla 1. či 2. generace.

Kvůli přijetí designu AirPods Pro u AirPods 3 se budeme muset rozloučit s ovládáním pomocí poklepávání, které bylo mnoha jablíčkáři u předešlých generací sluchátek vnímáno svým způsobem jako revoluční. Nahrazeno bude tlakovým nebo chcete-li stiskávacím ovládáním stopky, které sice nepůsobí tak futuristickým dojmem, ale zato je alespoň dle našeho testování o něco spolehlivější. Nový design pak zajistí mimo jiné ho, že by měla sluchátka sedět o něco lépe v uších, jelikož z nich nebudou „vyčuhovat“ tak velkou nožkou, jako je tomu nyní.

Redesignu v poměrně velkém stylu se dočká i nabíjecí pouzdro sluchátek. Zatímco nyní je rozdíl mezi pouzdrem klasických AirPods a AirPods Pro poměrně výrazný, u AirPods 3 už by tomu tak být nemělo. Tvarově se má totiž jejich pouzdro velmi přiblížit tomu, které Apple využívá u AirPods Pro, byť bude díky absenci silikonových špuntů užší. Kvůli jinému typu nožek pak je nutné počítat s tím, že do něj půjdou AirPods 3 o něco hůře než je tomu nyní u AirPods 1 a 2 s rovnou nožkou. Intuitivnímu vytažené sluchátek tedy bude zřejmě konec.

Funkce AirPods 3

Z hlediska funkčnosti toho bohužel podle všeho nová sluchátka Applu mnoho nenabídnou. Jednat by se totiž mělo z hlediska funkčnosti víceméně o kopii jejich předešlých generací, byť se zcela určitě dočkají podpory Apple Music HiFi. Počítat se dá rovněž s kvalitnějším podáním zvuku nebo třeba delší výdrží baterie, byť u té nám minulost ukázala, že lze počítat s navyšováním v řádu půlhodin, maximálně pak nižších jednotek hodin. Rozhodně si tedy nedělejte iluze o tom, že by se nová sluchátka AirPods dočkala například výdrže v řádu vyšších desítek hodin – jedná se totiž o holé sc-fi.

V souvislosti s AirPods nové generace se v minulosti hojně spekulovalo i nad jejich možnou schopností měřit tepovou frekvenci uživatele a v ideálním případě i další zdravotní metriky. Jak se však z uniklých snímků zdá, nová sluchátka se nedočkají žádných speciálních senzorů navíc, které by byly velmi pravděpodobně pro něco podobného potřeba. S využitím AirPods jakožto zdravotní pomůcky proto nemá příliš smysl počítat, byť by to bylo naprosto úžasné – minimálně tedy pro uživatele, kterým nevyhovují z nějakého důvodu Apple Watch. Je nicméně potřeba přiznat, že podobné technologie by dávaly smysl až ve chvíli, kdy se příliš negativně nepodepíší na výdrži produktu, která je pro něj zcela klíčová.

Cena AirPods 3

Jelikož se má jednat o vstupní model, který bude mít za úkol v nabídce Applu nahradit klasické AirPods 2. generace (a to jak s kabelovým nabíjecím pouzdrem, tak bezdrátovým nabíjecím pouzdrem), byla by chyba očekávat cenu na jakékoliv jiné úrovni než je nyní u AirPods 2. Novinka se tedy bude velmi pravděpodobně prodávat za částku pohybující se kolem 5000 Kč, což je stále relativně přívětivá cena – vezmeme-li v potaz to, kolik si Apple účtuje za AirPods Max či Pro.

Dostupnost AirPods 3

Zatímco v ceně lze mít jasno vcelku obstojně, nad dostupností visí velké otazníky. Celý svět se totiž potýká již dlouhé měsíce s extrémním nedostatkem čipů, ale i jiných komponentů a surovin pro výrobu (nejen) elektroniky. Tato krize ostatně měla Apple před pár měsíci přimět odsunout plánované odhalení nových AirPods z jara na podzim, jelikož neměl být schopen skrze své dodavatele zajistit dostatečné skladové zásoby. Pokud tedy Apple zítra (nebo v nejbližších dnech či týdnech) novou generaci AirPods představí, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby byla sluchátka extrémně nedostatkovým zbožím a to klidně několik dlouhých měsíců.