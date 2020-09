Vyzkoušeli jsme prostorový zvuk u AirPods Pro z iOS 14 a dalších nových OS Applu

Když Apple na červnové WWDC oznámil, že na sluchátka AirPods Pro dorazí letos na podzim podpora prostorového zvuku, nejednoho svého fanouška tím velmi potěšil. Pravdou sice je, že se o žádnou revoluční novinku nejedná, avšak prožitek ze sledování videoobsahu se díky ní přesto posune – tedy alespoň tak to Apple na pódiu v Apple Parku sliboval. A právě tyto sliby jsme si nyní schopni konečně ověřit. Dnes v noci totiž vypustil kalifornský gigant pro své AirPods potřebný firmware, kterým na nich funkci zprovoznil. Jejímu prvnímu otestování tak již nestálo v cestě zhola nic.

Jelikož se novinka vázaná nejen na nejnovější firmware AirPods, ale též na iOS 14 a další nové verze operačních systémů Applu, museli jsme pro potřeby testu sáhnout po iPhonu s nejnovější vývojářskou betou iOS 14. Poté, co jsme firmware v AirPods Pro aktualizovali, se mírně změnilo jejich nastavovací rozhraní v ovládacím centru, do kterého přibyla vedle ikonky pro nastavení ANC či režimu propustnosti ikonka pro (de)aktivaci prostorového zvuku. Toto řešení je za nás opravdu povedené, jelikož je skvěle uživatelsky přístupné a vy si tak můžete v pár vteřinách vyzkoušet, zda vám prostorový zvuk u daného filmu či seriálu sedí nebo nikoliv a podle toho jej nechat spuštěný nebo jej naopak deaktivujete. Zde je nicméně potřeba podotknout, že aby byl prostorový zvuk funkční, je samozřejmě potřeba, aby jej podporoval i vámi přehrávaný pořad, což však není složité ověřit skrze jeho popisky.

Prostorový zvuk jsme testovali konkrétně v Apple TV+ na několika pořadech Applu a to bez jakýchkoliv přehnaných očekávání. Přeci jen, do uší nám jej měly posílat stále „jen“ sluchátka. Nyní však můžeme s klidným srdcem říci, že i ta na výrazné zlepšení diváckého zážitku stačí. Aktivovaný prostorový zvuk vás totiž i přes AirPods Pro dokáže do děje pořadu vtáhnout daleko lépe, jelikož si díky němu připadáte jako jeho plnohodnotná součást a nikoliv jen divák. Jasně, na kvalitně ozvučené kino toto řešení zatím určitě nemá, ale pro pohodové sledování filmů v pohodlí domova je kvalita více než dostačující. Myslíme si však, že jí ještě bude chtít Apple trochu vypilovat, jelikož se nám čas od času u některých záběrů zdálo, že mohl prostorový zvuk zafungovat zkrátka lépe. Poměrně překvapivé pro nás bylo i to, že při aktivaci prostorového zvuku u pořadů, které jím 100% disponovaly, nám sluchátka skrze ovládací centrum iPhonu hlásila, že námi přehrávaný pořad prostorový zvuk nepodporuje. Zvukový projev mezi aktivním a neaktivním prostorovým zvukem u těchto pořadů byl přitom naprosto markantní. Jedná se tedy velmi pravděpodobně o softwarovou chybu, kterou snad Apple v některé z následujících aktualizací firmwaru AirPods či iOS 14 opraví.

Kdybychom tedy měli prostorový zvuk z AirPods Pro po pár desítkách minut testování v krátkosti zhodnotit, hodnotili bychom jej veskrze kladně. Určité prvky u něj sice ještě bude třeba dopilovat, i tak se však dá již nyní označit za opravdu povedený prvek, který na sluchátkách zkrátka potěší. Jak už jsme psali výše, rozhodně se nejedná o žádný game-changer, který by najednou přiměl celý svět ke koupi AirPods Pro. Jedná se však o věc, za kterou zkrátka budete rádi, že jí vaše sluchátka zvládají, a kterou si budete pravděpodobně i rádi při sledování filmů či seriálů aktivovat. Za nás tedy palec nahoru.