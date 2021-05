Na AirPods si Apple Music HiFi neužijete, podporu nedostaly ani AirPods Max za 17 tisíc

Apple včera odpoledne oznámil dlouho očekávanou novinku v podobě Apple Music HiFi. Jak název napovídá, půjde o vylepšenou službu streamování hudebního obsahu, která nabídne písničky v lepší zvukové kvalitě, než běžný stream Apple Music. Jak se však objevují další a další detaily o nové službě, ukázalo se, že majitelé AirPods všech generací a variant mají smůlu – HiFi obsah si na nich nepřehrají a to ani na „HiFi“ modelu AirPods Max, který Apple prodává za skoro 17 tisíc a prezentuje jej jako alternativu pro náročné.

Více informací o nově ohlášené službě si můžete přečíst v článku odkazovaném výše, ve zkratce však Apple přinese dvě nové funkce, které posunou poslech hudby o úroveň výš. V první řadě jde o implementaci prostorového Dolby Atmos do vybraných skladeb (jejichž množství se bude rozšiřovat), v té druhé pak o nový bezztrátový formát, který by měl přinést vyšší rozlišení a obecně kvalitnější zvukový zážitek. Zatímco pro vychutnání prvních zmíněných novinek si vystačíte s AirPods či jinými sluchátky s U1 či W1 čipem, v případě bezztrátového streamu to tak jednoduché není.

Jak se totiž ukázalo v komentářích navazujících na původní ohlášení, bezztrátové HiFi streamování nebude fungovat na žádných doposud vydaných AirPods, a to ani na „HiFi“ modelu AirPods Max. Základní bezztrátový formát nabídne kvalitu od 16bit/44,1 kHz do 24bit/48kHz, zatímco HiFi formát nabídne až 24bit/192kHz. Díky tomuto datovému toku a omezení plynoucího ze schopnosti Bluetooth připojení nebude možné vrcholný streamovaný obsah přehrávat na jakýchkoliv AirPods.

Apple v prohlášení zmiňuje, že je nový HiFi formát podporován iPhony, iPady, Macy či Apple TV, bezdrátově si jej však neposlechnete – alespoň ne na sluchátkách od Applu. K přehrání tohoto typu audia bude třeba využít USB DAC (Digital-analog convertor) a připojit sluchátka klasickým kabelem, a to jak v případě iPhonů/iPadů, tak v případě Maců. Zatím není ani zcela jasné, jestli bude možné pro HiFi poslech využít AirPods Max v klasickém režimu připojení kabelem.